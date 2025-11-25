Temblor de 4,2 sacudió Costa Rica la noche de este lunes

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó un temblor de 4,2 grados con epicentro a 54,6 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa en Puntarenas, específicamente en el océano Pacífico.

La profundidad fue 15,88 kilómetros y se registró a las 8:48 p.m.

El martes 18 de noviembre se registró un sismo muy cerca del epicentro de hoy. Un temblor de magnitud 5,5 sacudió 49.9 km al noroeste de San Pedrillo de Osa de Puntarenas. El evento sísmico ocurrió a las 4:36 p. m.

El pasado 22 de noviembre se registró otro evento en ese lugar. Un sismo de magnitud 5,1 se registró este sábado 22 de noviembre de 2025.