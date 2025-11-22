Sucesos

Temblor sacudió el Pacífico sur de Costa Rica al mediodía de este sábado

El movimiento telúrico ocurrió a poca profundidad y fue registrado por el Ovsicori de la Universidad Nacional

Por Damián Arroyo C.
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
El sismo de 5,1 ocurrió cerca de Osa, Puntarenas, a las 12:41 p. m. y no causó daños, según reportes oficiales. (Canva/Canva)







