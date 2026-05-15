Temblor de 4,2 sacude Costa Rica

Un temblor de magnitud de 4,2 se registró la noche de este jueves 14 de mayo, 23 kilómetros al suroeste de Garabito, en Puntarenas, según información del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).

El movimiento ocurrió a las 8:54 p. m. y presentó una profundidad de 18 kilómetros. Es el cuarto temblor en la zona, esta tarde se registró otro movimiento de magnitud 3,5 y profundidad de 8 kilómetros.

El 13 de mayo se registraron dos sismos: uno durante la mañana, de magnitud 4,8 el cual sacudió ese mismo cantón puntarenense. Tuvo una profundidad de 9,4 kilómetros.

Durante la noche, se percibió otro temblor de magnitud de 3,9 y profundidad de 9 kilómetros.