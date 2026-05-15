Sucesos

Temblor de 4,2 sacude Costa Rica

Es el cuarto sismo en el cantón de Garabito en menos de dos días

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Por Sebastián Sánchez
Cuarto temblor en Garabito, Puntarenas.
Cuarto temblor en Garabito, Puntarenas. (Ovsicori/Captura)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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