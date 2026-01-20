Temblor con epicentro en Guanacaste se registró la noche de este lunes

Un temblor de magnitud 3,9 se registró la noche de este lunes 19 de enero, a 44,3 kilómetros al oeste de playa Cabuya en Santa Cruz, Guanacaste, específicamente en el océano Pacífico, según información oficial del Ovsicori de la Universidad Nacional (UNA).

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:07 p. m. y presentó una profundidad de 9.9 kilómetros.

Un temblor en Guanacaste se registró la noche de este lunes 19 de enero. (Ovisicori/Cortesía)

Esta tarde se registró otro temblor con magnitud 4.4, el cual se ubicó un kilómetro al este-sureste de San José, específicamente justo debajo del Museo Nacional y la Asamblea Legislativa, por eso fue ampliamente percibido en el Valle Central.

El movimiento telúrico ocurrió a las 5:06 p. m. y presentó una profundidad de 3 kilómetros.