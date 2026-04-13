Sucesos

Subdirector de OIJ tras asesinatos registrados en cámaras: ‘Ya no se preocupan por esperar la noche’

Policía Judicial reportó siete homicidios este fin de semana.

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Por Christian Montero
Homicidio en Alajuelita
Los sicarios que asesinaron a un adolescente de 15 años en Alajuelita, quedaron grabados en una cámara de vigilancia. Este fue uno de los siete casos registrados el fin de semana. (Cortesía/Cortesía)







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Homicidios Costa Rica
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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