Subdirector de OIJ tras asesinatos registrados en cámaras: ‘Ya no se preocupan por esperar la noche’

Los sicarios que asesinaron a un adolescente de 15 años en Alajuelita, quedaron grabados en una cámara de vigilancia. Este fue uno de los siete casos registrados el fin de semana.

El fin de semana dejó un saldo de siete asesinatos ocurridos entre la tarde del viernes y las primeras horas de este lunes, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con los que la cifra de homicidios a nivel nacional llegó a 206 casos.

Algunos hechos ocurridos en Alajuelita, Puntarenas y San José quedaron registrados en cámaras de vigilancia, a plena luz del día y frente a testigos.

“Ya no se preocupan tanto por esperar la noche, lugares solos o la oscuridad. Simplemente, tienen una orden que ejecutar y van a ejecutar a la hora del día que sea”, explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.

Uno de los crímenes que trascendió por redes sociales sucedió el sábado en la urbanización La Chorotega de Alajuelita, donde un menor de 15 años fue interceptado en vía pública por dos sujetos en motocicleta. El acompañante del conductor disparó en reiteradas ocasiones contra el adolescente, quien trató de evadir el ataque.

Los impactos le alcanzaron el tórax y la cabeza y falleció en el hospital San Juan de Dios. Muñoz señaló que en el video del ataque se aprecia a personas corriendo muy cerca del lugar donde se originaron los disparos. “Dichosamente, no tuvimos víctimas colaterales que lamentar”, dijo.

Siete casos

El primer homicidio ocurrió el viernes en la tarde en Cinco Esquinas de Tibás, donde un hombre de 29 años fue abordado en vía pública por pistoleros que llegaron en un vehículo y le dispararon, el hombre murió en el lugar.

Esa misma tarde, en la comunidad de Fray Casiano en Puntarenas, un joven de 23 años fue atacado por cuatro sicarios que llegaron en dos motocicletas. El ofendido fue trasladado al hospital Monseñor Sanabria, donde fue declarado sin vida.

El sábado fue encontrado un cuerpo en la comunidad de 12 Millas, en Matina de Limón. El fallecido fue un hombre de aproximadamente 40 años quien presentaba un impacto de arma de fuego en el tórax.

Ese mismo sábado en la noche, en Carrillo, Guanacaste, un sujeto saltó la seguridad perimetral de un apartamento y atacó con arma de fuego a dos personas que se encontraban en el interior. Una de ellas falleció. La otra permanece hospitalizada.

La Policía Judicial indicó que de momento no cuenta con información que vincule este último hecho con grupos criminales.

El domingo, en el distrito Merced del centro de San José, un hombre de 34 años fue abordado en vía pública: le dispararon y además le causaron heridas con arma blanca, los agresores se movilizaban en motocicleta. Este caso también quedó registrado en vídeo.

¿Víctima colateral?

El séptimo asesinato registrado el fin de semana tiene como antecedente un evento ocurrido días antes. Un hombre de 33 años falleció el domingo en el Hospital Tony Facio, pero fue herido el martes 7 de abril, tras una balacera en San Juan de Limón que dejó cinco personas lesionadas.

Muñoz advirtió que en ese caso “no se ha logrado establecer cuál de las personas era el objetivo: si una, dos o todas ellas. Nos queda la duda de si existe alguna víctima colateral.”

El subdirector interino del OIJ resaltó que se repitió un patrón que vienen observando desde hace años: sicarios que operan sin reparo, a plena luz del día, en lugares públicos y sin importar la presencia de testigos.

“Se nota un gran y fuerte ensañamiento contra algunas de las víctimas”, dijo Muñoz, quien agregó que los atacantes usan motos robadas, sin placas, vestimentas oscuras y cascos que dificultan su identificación. “Con eso simplemente van a ejecutar a la hora del día que sea y en el lugar donde estén”, concluyó.

Los 206 homicidios registrados a la fecha, representan una baja de 60 casos en comparación con el mismo periodo del 2025. San José (67), Limón (43) y Puntarenas (34), son las provincias con más muertes violentas de este tipo.