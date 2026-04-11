Asesinan a un hombre de un disparo en Matina

El sujeto asesinado en Matina estaba fallecido cuando llegaron los socorristas. (Imagen con fines ilustrativos) Foto:

Un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, la madrugada de este sábado, en Matina, Limón.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta del ataque armado a las 2:27 a. m. y trasladó una unidad de atención básica al sitio. El hombre, aún sin identificar, estaba ya fallecido.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de las personas sospechosas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió las pesquisas para esclarecer las circunstancias del crimen.

Dos heridos en hechos violentos

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, otras dos personas resultaron heridas en hechos violentos.

Uno de estos reportes ingresó a las 10:04 p. m., en el distrito Hospital, en el centro de San José. Según la información preliminar de la Cruz Roja Costarricense, un hombre fue atacado con un arma blanca.

El sujeto tenía heridas en el tórax y la espalda. Fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Más tarde, a las 2:37 a. m., se reportó una mujer, también adulta, herida por arma blanca en el abdomen. Ella estaba en condición crítica y fue llevada de emergencia al Hospital Calderón Guardia en una unidad de soporte avanzado.