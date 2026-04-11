Sucesos

Asesinan a un hombre de un disparo en Matina

Dos personas más resultaron heridas en hechos violentos durante la noche del viernes y la madrugada del sábado

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Por Natalia Vargas
Las autoridades detectaron impactos de bala, lo que permitió descartar la hipótesis de un accidente de tránsito.
El sujeto asesinado en Matina estaba fallecido cuando llegaron los socorristas. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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