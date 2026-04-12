Gatillero persigue y asesina a adolescente en Alajuelita; crimen fue captado en video

El adolescente quedó tendido atrás del vehículo y el gatillero se dio a la fuga.

Un joven de tan solo 15 años fue la víctima mortal de un homicidio ocurrido la tarde del sábado en la urbanización la Chorotega, en La Aurora de Alajuelita.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el muchacho se percató de que dos hombres que viajaban en motocicleta se aproximaban armados y corrió. Lo hizo por al menos once segundos, mientras el sujeto que viajaba como acompañante en la motocicleta descendió del vehículo y lo siguió con el arma en sus manos, disparando.

El gatillero alcanzó al adolescente segundos después y tres disparos provocaron que quedara tendido en la vía pública, justo detrás de un vehículo que estaba estacionado en la calle. Vecinos o allegados que atestiguaron el hecho gritaban conmocionados.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron que el joven tenía impactos de bala en la cabeza, espalda, tórax y brazos, pero no falleció al instante.

La víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, y fue allí donde minutos después de su ingreso se reportó la muerte.

En la escena, agentes judiciales recolectaron balas, las cuales serán estudiadas en laboratorios forenses y el caso permanece en investigación.

Cuatro heridos durante la noche

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, la Policía Judicial reportó que cuatro personas resultaron heridas en ataques armados.

Uno de los eventos ocurrió en Carrillo, Guanacaste, donde agentes judiciales de Liberia atendieron el caso de dos hombres nicaragüenses de entre 28 y 30 años que presentaban heridas en varias partes de su cuerpo. Ellos fueron identificados con los apellidos Molina y González.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 p. m., cuando los ahora heridos estaban dentro de un apartamento y un gatillero brincó el portón para atacarlos.

El sospechoso se dio a la fuga; mientras que los heridos fueron trasladados al Hospital Enrique Baltodano.

Además, se reportó otro ataque armado en el distrito de Purral, cantón de Goicoechea. De acuerdo con el reporte preliminar del OIJ, alrededor de la medianoche, una mujer de 24 años, de apellido Navarro, y un hombre que todavía no ha sido identificado, fueron víctimas de una balacera frente a la terminal de buses de esa localidad.

Se presume que estaban en un local comercial cuando gatilleros llegaron en motocicleta, dispararon y posteriormente se dieron a la fuga. Ambos heridos tenían impactos de bala en el abdomen y la espalda.

El caso también permanece en investigación.