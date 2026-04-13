Hombre de 34 años es asesinado a balazos en centro de San José

El hombre se encontraba en vía pública cuando fue asesinado. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de 34 años, identificado con el apellido Rodríguez, fue asesinado a balazos en plena vía pública, en avenida 5, San José.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 p. m. de este domingo 12 de abril, cuando la víctima se encontraba en la calle y fue interceptada por dos sujetos que viajaban en motocicleta.

En apariencia, uno de los sospechosos abrió fuego en varias ocasiones, impactando a Rodríguez en el tórax. La víctima falleció en el sitio producto de las heridas.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar. El caso quedó en manos de la Policía Judicial, que mantiene la investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los sospechosos.