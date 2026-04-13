Crímenes

Hombre de 34 años es asesinado a balazos en centro de San José

Ataque armado en avenida 5 dejó un fallecido la tarde de este domingo. OIJ identificó a la víctima.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El hombre se encontraba en vía pública cuando fue asesinado. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AsesinatoSan JoséOIJ
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.