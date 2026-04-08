Sucesos

Identifican a heridos tras balacera en el cruce de Limón

Una mujer y cuatro hombres, entre ellos un menor de 16 años, resultaron heridos de bala la noche de este martes 7 de abril en el cruce de Limón.

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Por Yucsiany Salazar
Al menos, cinco personas fueron atacadas.
En el ataque en el cruce de Limón un menor de 16 años resultó herido. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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