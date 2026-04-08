Identifican a heridos tras balacera en el cruce de Limón

En el ataque en el cruce de Limón un menor de 16 años resultó herido.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las cinco personas —cuatro hombres y una mujer— que resultaron heridas tras una balacera ocurrida la noche de este martes en Limón.

Los hechos ocurrieron específicamente en el cruce que conecta el centro de la provincia con la ruta 32 y Cieneguita, mientras las cinco víctimas, entre ellos un menor de 16 años, se encontraban comiendo en vía pública.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló este miércoles las identidades de las víctimas, así como las lesiones ocasionadas:

Mujer de apellido Ramírez, de 36 años, tenía una herida de bala en la cadera y otra en la pierna izquierda.

Menor de 16 años, presentaba una herida en la pierna derecha.

Un hombre de apellido Alvarado, de 41 años, tenía una herida en la pierna derecha.

Un hombre de apellido Gómez, de 33 años, tenía una herida en la espalda.

Un hombre de apellido Hall, de 39 años, presentaba una herida en la zona genital.

La información preliminar de la Policía Judicial indica que los hechos ocurrieron alrededor de las 8:45 p. m. en barrio San Juan, cuando en determinado momento tres sujetos llegaron caminando y empezaron a disparar en múltiples ocasiones, para luego huir del sitio.

A la llegada de los agentes judiciales, en el lugar se recolectaron indicios balísticos de diferentes calibres, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para ser analizados.

Los cinco heridos fueron trasladados al Hospital Tony Facio Castro, uno de ellos fue llevado por la Cruz Roja Costarricense en condición crítica, y los demás habrían sido llevados en vehículos particulares.

Cinco personas habrían resultado heridas en el ataque armado. Foto Noticias Limón. (Facebook/Seis personas habrían resultado heridas en el ataque armado. Foto Noticias Limón.)

Víctimas quedaron dispersas tras el ataque

Según trascendió, debido a la naturaleza del ataque, las víctimas quedaron dispersas en distintos puntos: uno cerca del sitio principal, otro en las inmediaciones de una gasolinera, la mujer cerca de un restaurante de comida rápida y un cuarto afectado a 75 metros sobre la línea férrea.

Testigos indican que el sitio exacto del ataque es una estructura de concreto cercana a la línea del tren, utilizada frecuentemente por personas para el consumo de drogas. Entre los heridos se identificó a una persona en condición de calle.

Por el momento, no se sabe hacia quién iba dirigido el ataque, ni las causas de lo sucedido.