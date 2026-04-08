Disparan a 5 personas que comían frente a cruce vial

Un ataque armado ocurrido la noche de este martes en el cruce de Cieneguita, en Limón, dejó al menos cinco personas heridas por impactos de bala.

De acuerdo con la información disponible, tres sujetos que viajaban en motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido cerca de la línea del tren, aparentemente mientras comían. El hecho ocurrió frente a un restaurante y en las cercanías de un semáforo sobre la ruta 32.

Las víctimas presentaban heridas principalmente en las piernas. En un primer momento se reportaron entre cuatro y seis personas lesionadas, cifra que luego se situó en al menos cinco.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó a uno de los heridos en condición crítica a un centro médico. Al cierre de esta información, las autoridades no habían brindado detalles sobre la identidad de los atacantes ni el posible móvil del hecho.

El caso permanece bajo investigación.