Sucesos

Sospechoso de agredir a jueza sabrá este lunes si le imponen medidas cautelares

Hombre de 48 años atacó a golpes jueza de ejecución de la pena de Alajuela

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Por Roger Bolaños Vargas

El hombre de apellidos Ulloa Borrero, de 48 años, sospechoso de agredir a una jueza de ejecución de la pena de Alajuela, conocerá mañana lunes si se le imponen medidas cautelares.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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