Sospechoso de agredir a jueza sabrá este lunes si le imponen medidas cautelares

El hombre de apellidos Ulloa Borrero, de 48 años, sospechoso de agredir a una jueza de ejecución de la pena de Alajuela, conocerá mañana lunes si se le imponen medidas cautelares.

Según comunicó la oficina de prensa del Poder Judicial, la audiencia se realizará en el Juzgado Penal de Heredia a la 1:30 p. m., por solicitud de la defensa del sospechoso.

La agresión contra la juzgadora ocurrió el viernes cuando el ahora detenido, quien es un vecino, primero azuzó a su perro para que la atacara y luego la golpeó con los puños.

Además, relató en su denuncia que mientras el hombre la golpeaba le decía improperios y hacía referencia a resoluciones que ella ha dictado en los últimos meses y que han trascendido públicamente.

Sospechoso de agregir juega conocerá este lunes si recibirá o no medidas cautelares. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El hombre fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la noche del sábado tras un allanamiento a su vivienda, ubicada en Lagunilla de Heredia.

Las autoridades a cargo de la investigación señalaron que la diligencia no solo tenía como objetivo la detención del sospechoso, sino también obtener prueba importante para el caso.

Una fuente relacionada con la pesquisa, confirmó a La Nación que a Ulloa le decomisaron dos teléfonos celulares.

La causa se tramita bajo el expediente N.° 25-001548-0369-PE por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, amenazas agravadas y lesiones.