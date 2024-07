Grupo español presentó idea de carpas para cárceles en oficina de ministro de Justicia

Hace unos dos meses, en el despacho del ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde, una empresa española presentó la propuesta de utilizar carpas como cárceles en el sistema penitenciario costarricense.

Exleine Sánchez Torres, exviceministro de Justicia destituido el jueves después de oponerse a dicha idea, asistió a esa presentación. Según recordó, “dos o tres” representantes de la compañía, cuyo nombre no recordó, expusieron una posible solución al problema de sobrepoblación en prisiones. Sin embargo, no les presentaron ejemplos de cárceles de carpas en otros países.

“Esa fue una de mis primeras dudas ese día, porque lo que mostraron fueron carpas para pernoctar, carpas para habitar y carpas para cocina, pero como cárcel, no nos mostraron ninguna solución”, declaró Sánchez en entrevista con La Nación.

El exfuncionario mencionó que brindaron algunos detalles técnicos de las instalaciones, las cuales se asemejan a las utilizadas en campamentos militares o en tragedias humanas. Además, él observó similitudes con una cárcel que operó 24 años en Arizona, Estados Unidos, la cual fue clausurada en el 2017 debido a que demandaba $8,5 millones anuales en operación.

En su criterio técnico y científico, lo que presentaron no corresponde con las necesidades del sistema penitenciario costarricense.

Así lucía Tent City, la Ciudad de las Carpas que operó como cárcel en Arizona, Estados Unidos, durante 24 años. Fue cerrada en el 2017 por sus altos costos de operación. / foto AFP

Ante consultas de este medio, Sánchez sostuvo que fue Gerald Campos quien sugirió valorar ese modelo para frenar el hacinamiento; empero, no puede aseverar que fuera el ministro el que invitó a la empresa española. Dijo que él advirtió de que la reunión no se iba a traducir en algún compromiso o eventual contrato.

La Nación le preguntó al exfuncionario si, en su experiencia, es común que jerarcas del Poder Ejecutivo se reúnan con proveedores para evaluar eventuales contrataciones.

“Siendo sincero, esa parte yo no la veo, la gestión estratégica la ve de doña Carolina Castro del Castillo (viceministra de Gestión Estratégica). No podría decir si es común o no es común. Con los caballeros de las carpas, yo creo que solo con ellos ocurrió, no recuerdo que alguien con ese tipo de equipos nos lo haya ofrecido”, indicó.

La cita en el despacho del jerarca de Justicia ocurrió varias semanas antes de que el ministro viajara a España, a principios del mes de julio, en compañía de la viceministra administrativa, para evaluar el sistema penitenciario de aquel país. Sánchez no fue invitado al viaje, pese a que él era el responsable de la temática carcelaria. Se enteró hasta después y no supo cómo se gestó el viaje.

El exviceministro sostuvo, en una carta que entregó después de su despido, “que lamentablemente no obtuvimos tampoco información de los datos que de viva voz expresó en la reunión de ayer, la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, sobre la utilización de las carpas para las personas privadas de libertad en los Estados Unidos y tampoco en España, como lo pudo constatar en su vivencia reciente, en viaje en el que usted y ella asistieron por una semana a la hermana república de España, para poder comparar todas las bondades que ella expresó ofrecen las carpas para albergar población privada de libertad, siendo que no nos consta lo narrado”.

A las 10:52 a. m. de este viernes La Nación remitió una serie de consultas a la oficina de prensa del Ministerio de Justicia, para consultarle al ministro sobre la reunión con la firma española, cómo se gestionó ese acercamiento y si existe relación entre ese encuentro y la visita a territorio español; empero, al cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta.

