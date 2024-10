En ocho meses Mario Zamora pasó de considerar prioritaria la Academia de Guardacostas en Quepos a quitarla del lugar

El ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero consideraba “prioritario” en noviembre del año pasado que la Academia Nacional de Guardacostas se mantuviera en Quepos, a 250 metros de la costa, donde los oficiales tenían todas las facilidades para entrenar en mar abierto.

Sin embargo, ocho meses después, el jerarca prácticamente desmanteló ese centro de capacitación y trasladó a solo cinco funcionarios a Pococí, en Limón, a 103 kilómetros del océano.

El 10 de noviembre del 2023, en una carta enviada a la Comisión Tripartita de la Zona Americana (donde está ubicada la Academia), el ministro expresa su interés de que el Ministerio de Seguridad Pública siga en posesión de los terrenos donde opera la escuela de guardacostas.

“Lo anterior por así disponerse en el transitorio 1, artículos 7 y 8 de la ley 10283, Ley para desafectación y donación de la zona americana a la Municipalidad de Quepos (vigente desde octubre del 2023). En tal sentido es prioritario para este ministerio el consolidar la presencia de este importante centro de capacitación en la zona indicada”.

Los oficiales de Guardacostas deben formarse en el mar y no en una piscina, asegura el director de la Academia. El centro de formación de Quepos estaba a 250 metros del océano Pacífico. Foto: Cortesía

Sin embargo, ocho meses después, el 12 de julio pasado, el Ministerio sacó a todo el personal de la Academia de Quepos, envió a 11 funcionarios a otras labores en Golfito y Puerto Níspero y remitió al director, Edson Rodríguez, tres instructores y un oficial de guardia a reactivar la escuela en la Academia de Policía en Pococí de Limón, donde solo hay una piscina de 25 metros, que no se equipara a los entrenamientos en el mar. Desde hace seis meses no se imparte ni un solo curso, ni de formación, ni de actualización.

Esa decisión estuvo sustentada en el informe MSP-DM-DVUE-MJS-315-2024, firmado el 20 de marzo anterior por el viceministro Manuel Jiménez Steller, donde se indica que la edificación en Quepos urge de mejoras que el Ministerio no puede solventar en este “momento histórico”.

Alegó que el edificio de la Academia, que está en un terreno de la Municipalidad de Quepos, posee una declaratoria de Patrimonio Nacional, lo que impide invertir en su reparación. “Debo hacer hincapié que el deterioro de las instalaciones dificulta el aprendizaje de los estudiantes”, aseguró.

Insistió también en que la estructura solo tiene una vía de acceso pública que podría poner en riesgo a estudiantes y oficiales en servicio en caso de una evacuación.

Esta decisión fue adoptada por Jiménez Steller apenas 49 días después de asumir, en recargo, la dirección de Guardacostas, tras la jubilación del comisario Martín Arias. El oficio se lo remitió a Erick Lacayo, viceministro de Unidades Regulares de la Fuerza Pública; y a la comisionada Xinia Vásquez, directora general de la Academia Nacional de Policía, y no se le comunicó al director de la Academia, Edson Rodríguez Corrales, quien acumula 28 años de servicio en el MSP.

Ante una consulta de La Nación al ministro Zamora Cordero manifestó este jueves por la noche que efectivamente tienen interés de que el terreno siga bajo el “mando de Seguridad Pública”.

“Porque nosotros ahí instalamos una unidad operativa del grupo especial de Guardacostas que realiza interdicción marítima. Seguimos necesitando utilizar ese terreno, no para la escuela, sino para esa unidad, y por eso continuamos usando esos terrenos”, explicó el ministro.

No obstante, el oficio firmado por Zamora es contundente al indicar su interés de mantener específicamente ese centro de formación en ese cantón puntarenense.

Documento enviado a la Municipalidad de Quepos en el que se confirma el interés del Ministerio de Seguridad Pública de mantener la Academia de Guardacostas en ese cantón.

Alcaldesa no supo del traslado

Este mismo miércoles, en una entrevista telefónica, Patricia Bolaños, alcaldesa de Quepos, resaltó las bondades de ese centro de formación en el cantón, “hace falta la academia por todo el trabajo social que ha realizado” con el programa Sembremos Seguridad en las Costas, el cual también cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.

“Es un gran trabajo de acompañamiento con las escuelas y en tiempos de emergencias”, dijo.

La alcaldesa es conocedora de la declaratoria de Patrimonio que pesa sobre el inmueble, no obstante, esa disposición no les ha impedido colaborar con mejoramientos en las instalaciones, “para que las aulas estuvieran en perfecto estado”.

Además, aseguró que se sintió “desanimada” cuando le comunicaron que el traslado ya se había ejecutado.

“Cuando me di cuenta, la Academia ya se había ido. Yo había hablado con ellos y me dijeron que hasta el próximo año. En este momento no sé ni quién tiene el edificio, y estamos haciendo la solicitud para saber qué pasó y cómo está. Si no, nos tienen que dar el edificio a la Municipalidad, o informar si está ocupada por la gente que ellos dijeron que iban a meter”, concluyó la alcaldesa.

Edson Rodríguez, director de la Academia de Guardacostas desmintió que el edificio estuviera en malas condiciones y aportó imágenes de las salas de capacitación. (Foto: Cortesía Edson Rodríguez)

Cámara de Turismo local urgió la permanencia de la Academia en Quepos

El 24 de mayo anterior, en el acta de la sesión municipal 06-2024, los regidores atendieron una carta enviada por Christian Fallas Delgado, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos, donde expresa su “pesar”, al conocer el traslado de ese centro de formación a Pococí.

“Queremos manifestarle que para la Cámara es relevante mantener esta academia en la zona, ya que ha sido una institución que no solo brinda la formación de los futuros guardacostas, sino que se involucra en la ayuda social y cultural a las comunidades”.

Fallas hizo referencia a los 13 años de arraigo de la Academia, también citó el programa Sembremos Seguridad y las ventajas climáticas y geográficas para la capacitación profesional de los estudiantes. “Las diversas playas y corrientes marinas permiten realizar prácticas de alto nivel, esenciales para preparar a los futuros guardacostas en operativos de alto riesgo en el mar”.

Lamentó que, con el cambio en la dirección de Guardacostas, no se le diera continuidad a decisiones ya establecidas e hizo referencia a la carta de Zamora a la Comisión Tripartita de la Zona Americana de noviembre anterior.

Lo manifestado por Fallas fue acuerpado por el regidor Hugo Arias Azofeifa y el alcalde interino, Erick Cordero Ríos. El primero criticó la decisión de reubicar la sede en Pococí, “donde no hay mar para entrenar”. En tanto, Cordero estimó que “no hay un solo quepeño que no desee que la Academia se quede en el cantón, por todo lo que ellos aportan”.

Por unanimidad, el consejo acuerpó la gestión de la Cámara, solicitó respetuosamente al MSP la permanencia de la Academia en el cantón y comisionó a la administración municipal para que gestionara una reunión con diputados, el ministro de Seguridad, autoridades de Guardacostas y la Cámara para tratar el tema. Se desconoce si dicho encuentro se concretó.

