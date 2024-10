Ministerio de Seguridad Pública desmantela Academia Nacional de Guardacostas

El Ministerio de Seguridad Pública trasladó la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) de Quepos, Puntarenas, donde funcionó desde el 2011, a la Rita de Pococí, en Limón, a 103 kilómetros de la costa más cercana.

En el traslado, la Academia perdió el 68% de su personal, pues pasó de tener 16 funcionarios a solo cinco. 11 de ellos fueron reubicados en otras sedes de Guardacostas en Golfito, Quepos o Puerto Níspero. Así, la formación de nuevos funcionarios quedó en manos de solo tres instructores y solo un oficial de guardia. Todos ellos son vecinos de Quepos y ahora deben desplazarse 250 kilómetros, en un viaje de casi cinco horas, para llegar a Pococí.

En lugar del océano Pacífico, donde podían aprender a nadar en condiciones de mar picado y desarrollar técnicas de sobrevivencia en el mar y rescate acuático, ahora los aprendices cuentan con una piscina de 25 metros de largo en la Academia Nacional de Policía, en Pococí.

El traslado se concretó el 11 de julio, por orden del viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, quien sostuvo, en el informe MSP-DM-DVUE-MJS-315-2024, que la edificación en Quepos urge de mejoras que el Ministerio no puede solventar en este “momento histórico”.

Jiménez alegó que el edificio de la academia, que está en un terreno de la Municipalidad de Quepos, posee una declaratoria de Patrimonio Nacional, lo que impide invertir en su reparación. “Debo hacer hincapié que el deterioro de las instalaciones dificulta el aprendizaje de los estudiantes”, aseguró. Insistió también en que la estructura solo tiene una vía de acceso pública que podría poner en riesgo a estudiantes y oficiales en servicio en caso de una evacuación.

Esta decisión fue adoptada por Jiménez Steller apenas 49 días después de asumir, en recargo, la dirección de Guardacostas, tras la jubilación del comisario Martín Arias. El oficio se lo remitió a Erick Lacayo, viceministro de Unidades Regulares de la Fuerza Pública; y a la comisionada Xinia Vásquez, directora general de la Academia Nacional de Policía, y no se le comunicó al director de la Academia, Edson Rodríguez Corrales, quien acumula 28 años de servicio en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Desde marzo pasado –cuatro meses antes del traslado–, Rodríguez Corrales había emitido un criterio señalando las debilidades de realizar ese movimiento; no obstante, nunca obtuvo una respuesta. Incluso, el traslado se ejecutó en julio, justo cuando él estaba de vacaciones, por orden del viceministro Jiménez Steller.

La Nación realizó consultas al MSP sobre el tema. La respuesta fue que debido a un recurso de amparo presentado por Edson Rodríguez, no puede emitir criterio: “El expediente constitucional en el que se analiza este asunto es de naturaleza confidencial, de ahí nuestra imposibilidad de referirnos a un hecho que se conoce bajo los parámetros de la Ley de Jurisdicción constitucional”.

En setiembre del año pasado, el viceministro también ordenó sacar a la Policía de Control de Drogas de los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres y delegó el control, decomiso y detenciones por tráfico de drogas al Servicio de Vigilancia Aérea. Dicho servicio, en la actualidad, solo tiene una avioneta disponible.

Actualmente, el SNG está conformado por 500 oficiales que son responsables, por ley, de vigilar las fronteras marítimas y las aguas interiores navegables del Estado para combatir el narcotráfico, migración ilegal y actividades ilícitas. Igualmente, se les asigna los operativos de rescates acuáticos.

La Academia del Servicio Nacional de Guardacostas en Quepos se encontraba a 250 metros del mar. Foto: Cortesía

Criterio técnico sin respuesta

Según una nota del viceministro Jiménez, una piscina y una pista de obstáculos ubicadas en la sede de Pococí son óptimas para las capacitaciones de la Academia: “Esta modificación permitirá maximizar los recursos del MSP, enfocándolos en el mantenimiento de una sola edificación al servicio de todos los programas y optimizando el uso de los escasos recursos con los que contamos”. Agregó que el proyecto “cuenta con el visto bueno del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero”.

Edson Rodríguez aclaró que una piscina es adecuada para personas que aprenden a nadar, no para capacitar a Guardacostas que aspiran a escalar posiciones en el SNG.

“Por razones propias de nuestra función policial, de permanecer constantemente en capacitaciones marítimas, la academia del SNG debe estar ubicada cerca del mar para formar a nuestros estudiantes de manera profesional y apegada a la realidad operativa del SNG, en actividades como rescates en zonas costeras, abordajes e interdicción marítima, operativos de alto riesgo en alta mar, supervivencia en el mar, navegación, y búsqueda de compartimientos ocultos en embarcaciones”, explicó Rodríguez.

Los oficiales de Guardacostas deben formarse en el mar y no en una piscina, asegura el director de la academia. Los 500 oficiales existentes se formaron allí, en las costas de Pacífico. Foto: Cortesía

“¿Cómo voy a meter una lancha en esa piscina? (...) Esa piscina mide como 25 metros. A mí, como profesional en Guardacostas no me sirve de mucho porque necesito entrenarlos en el entorno real donde van a trabajar: el mar, no en una piscina”, agregó Rodríguez en una entrevista con La Nación.

Además de sus observaciones sobre la ubicación, Rodríguez destacó las mejoras implementadas en la academia de Quepos desde que asumió la dirección en agosto del 2019. Bajo su gestión, y en coordinación con la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) de la Embajada de Estados Unidos, así como con la Dirección de Guardacostas, se realizaron varias renovaciones, que incluyeron:

Instalación de 37 ventanas corredizas con marco de aluminio, 11 unidades de aire acondicionado en aulas, oficinas y auditorio, y colocación de piso cerámico en tres aulas.

Creación de un gimnasio con materiales y mano de obra proporcionados por el personal de la academia.

Mejora de la iluminación en la plazoleta para actividades deportivas nocturnas.

Renovaciones en el comedor y ampliación de la cocina.

Remodelación del polígono virtual con cerámica, cielo raso y pintura, que ahora es un espacio clave para la formación en simulaciones de tiro y entrenamiento táctico.

Tras el traslado, quedaron pendientes de asignar cinco cursos para formar a nuevos oficiales.