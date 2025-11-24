Sucesos

Sala IV declara sin lugar ‘habeas corpus’ a favor de agricultor detenido en marcha

Magistrados concluyeron de forma unánime que la Fuerza Pública no violentó los derechos del agricultor Roy Fallas

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
Manifestación de Agricultores
La Sala IV indicó que la prueba de video respaldó la detención. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sala IVRoy FallasFuerza Pública
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.