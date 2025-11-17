Sucesos

Líder agrícola denuncia a dos policías por abuso de autoridad tras ser detenido en protesta

Productor alega que fue asfixiado por los oficiales

Por Christian Montero
Manifestación de Agricultores
El Líder agrícola Roy Fallas (sombrero negro) fue detenido el martes 11 de noviembre durante una manifestación cerca de Casa Presidencial. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

