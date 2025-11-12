El País

‘Levanté el sombrero para avisar que me estaban asfixiando’: agricultor detenido en Casa Presidencial denuncia uso excesivo de fuerza

Niega haber empujado a un policía

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Manifestación de Agricultores
Roy Fallas relata que incluso debió levantar su sombrero para señalar que estaba siendo asfixiado. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
agricultordetencionesmanifestaciónFuerza PúblicaCasa Presidencial
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.