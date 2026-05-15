Sucesos

¿Por qué tiembla tan seguido? Sismólogos explican la diferencia entre un enjambre sísmico y una secuencia

RSN y Ovsicori analizan la seguidilla de sismos en el Pacífico Central. Explicamos los detalles.

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Por Yucsiany Salazar
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Sismos en Jacó y Playa Hermosa: RSN explica por qué no es un enjambre sísmico (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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