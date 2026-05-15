¿Por qué tiembla tan seguido? Sismólogos explican la diferencia entre un enjambre sísmico y una secuencia

Sismos en Jacó y Playa Hermosa: RSN explica por qué no es un enjambre sísmico

Los recientes temblores registrados en distintas zonas de Puntarenas han generado dudas entre la población sobre si se atraviesa un enjambre sísmico o si los sismos tienen algo en común.

Debido a esto, expertos de la Red Sismológica Nacional (RSN) y del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) explicaron a La Nación el origen de la actividad y qué esperar para los próximos días.

En menos de 48 horas, los costarricenses percibieron una serie de eventos concentrados mayoritariamente en el cantón de Garabito:

¿Por qué ocurren discrepancias entre los reportes sísmicos?

¿Secuencia o enjambre?

El sismólogo de la RSN, Lepolt Linkimer, aclaró que la actividad sísmica actual corresponde a una secuencia sísmica y no a un enjambre sísmico, como algunas personas han cuestionado en redes sociales.

Según explicó el especialista, el evento principal ocurrió el pasado miércoles 13 de mayo. Después de ese movimiento se han registrado múltiples réplicas de menor intensidad.

Para la RSN, la diferencia es clara: en un enjambre no hay un sismo dominante, sino muchos de magnitudes similares (ejemplo: 3,1, 3,2 y 3,3). Mientras que en una secuencia sísmica sí hay un evento principal y una seguidilla de réplicas.

En tanto, el director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), Esteban Chaves, explicó que muchas personas suelen utilizar incorrectamente el término “enjambre sísmico” únicamente porque los temblores ocurren en una misma zona.

“La gente tiende a llamar enjambre cuando los sismos se están dando en el mismo lugar y no es así. Es una apropiación mal usada del concepto”, señaló.

En este caso particular, señaló que aunque el término suele usarse mal, en este caso particular la cercanía entre las magnitudes (el principal de 5,1 según sus registros y réplicas de 4,8) permite que, de momento, se pueda hablar de características compatibles con un enjambre.

Este tipo de fenómenos suele presentarse en zonas con múltiples fallas activas y áreas volcánicas, debido al movimiento de fluidos y magma.

En Costa Rica son frecuentes, especialmente en el Valle Central. Sin embargo, Linkimer reiteró que la situación actual en el Pacífico Central responde a otro patrón.

Origen y causas

Los investigadores manejan actualmente dos hipótesis principales sobre el origen de esta actividad sísmica:

La primera apunta a una falla local ubicada frente a las costas de Jacó y Playa Hermosa.

La segunda relaciona los movimientos con el proceso de subducción de montañas submarinas debajo de Costa Rica.

“Cuando una montaña submarina se está subduciendo por debajo de Costa Rica, entonces tiende a fracturarse y ese fracturamiento se identifica o se muestra en forma de sismos como los que estamos viendo, porque es un proceso de fallamiento”, explicó Chaves.

El especialista señaló que el fenómeno ocurre dentro de la placa continental del Caribe y no directamente en la interfaz de subducción entre placas, como sucede en otros terremotos más profundos.

La actividad se concentra en un área relativamente pequeña frente al Pacífico Central y a profundidades menores a los 16 kilómetros y en una zona conocida como el promontorio de Herradura, cerca de Playa Hermosa.

“Entonces, estos temblores, enfatizo que se deben a una falla local en la zona de Playa Hermosa de Jacó y se encuentran en la placa Caribe”, agregó.

Más de 130 sismos en poco más de un día

Según detalló Chaves, desde el sismo principal registrado el 13 de mayo a las 10:22 a.m. y hasta las 3:30 p.m. del día siguiente, el Ovsicori ya había localizado alrededor de 130 sismos en la zona.

Según el reporte de la RSN, los sismos recientes fueron percibidos con mayor intensidad en Jacó, Herradura y Esterillos, donde se describen como fuertes pero de corta duración. También han sido sentidos de forma leve en distintos sectores del Valle Central.

Réplicas podrían continuar

Ambos expertos indicaron que es esperable que las réplicas continúen durante los próximos días o incluso semanas, aunque con una disminución gradual tanto en cantidad como en magnitud.

Eso sí, recordaron que actualmente no es posible predecir si ocurrirá un temblor de mayor magnitud.

Ante esto, la principal recomendación para la población es mantenerse preparada ante cualquier evento sísmico.

“Los sismos son sumamente frecuentes en el país, ya sea en esta zona como en el resto de rincones del país. Es importante entonces durante un sismo mantener la calma”, indicó Linkimer.

Entre las recomendaciones está identificar zonas seguras, seguir protocolos de evacuación y mantenerse informados únicamente por canales oficiales.

Además, insistieron en la importancia de contar con planes familiares y laborales de emergencia, tomando en cuenta que Costa Rica es un país altamente sísmico.

“Tenemos que saber que en cualquier momento puede ocurrir un sismo en nuestro país”, advirtió Chaves.