Temblor de magnitud 4,1 sacudió Coto Brus la mañana de este jueves

Ovsicori informó sobre un temblor de magnitud 4,1 registrado la mañana de este jueves en Coto Brus de Puntarenas.

Un temblor de magnitud 4,1 se registró la mañana de este jueves 14 de mayo en Coto Brus de Puntarenas, según datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El movimiento ocurrió a las 6:50 a. m. y tuvo una profundidad de 38,4 kilómetros.

El epicentro se ubicó 3 kilómetros al norte de Camaquiri de Coto Brus de Puntarenas.

No se reportaron daños ni personas afectadas tras el movimiento.

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