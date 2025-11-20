OIJ allana casas a sospechosos de un sicariato frente a niña de 4 años y otros tres homicidios

La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, ejecutan desde esta madrugada al menos 12 allanamientos en busca de presuntos sicarios de una de las principales estructuras criminales de esa provincia.

Las acciones buscan detener a sujetos de edades comprendidas entre los 19 y 27 años y a quienes se les vincula con los homicidios de cuatro hombres, ocurridos entre enero de 2024 y agosto de 2025.

A los sospechosos los vinculan primero con el asesinato de Evaristo Enríquez Rodríguez, quien fue atacado el 27 de agosto mientras se acercaba a un pick-up, frente a una guardería en la comunidad de Pueblo Nuevo; una niña de cuatro años fue testigo directo del violento ataque contra el ofendido.

Al parecer, Enríquez Rodríguez, de origen nicaragüense, estaba vinculado con la organización criminal conocida como los Hondureños o la H, dirigida por los hermanos Guillermo y Zacarías Elías Herrera Hernández, este último extraditado hacia Estados Unidos el 21 de octubre pasado.

Evaristo Enriquez Rodríguez, fue asesinado la tarde del miércoles 27 de agosto frente a una niña de cuatro años quien resultó ilesa tras el ataque con arma de fuego, el hecho ocurrió en Pueblo Nuevo de Limón. (Foto Cortesía /Foto Cortesía)

Los objetivos de las autoridades judiciales con los allanamientos de este jueves son todos presuntos sicarios de la organización criminal liderada por Tony Alexander Peña Russell alias la T, quien cumple prisión preventiva en Máxima Seguridad de la Reforma por delitos como tráfico de drogas y homicidios.

Además del asesinato del hombre frente a la menor, a los sospechosos los vinculan con al menos tres crímenes más.

Estos incluyen uno ocurrido el 1° de enero de 2024, en el sector de Limoncito, lugar donde se dio una balacera en vía pública frente a la cancha de futbol, siendo que el ahora fallecido (un hombre de apellido Ramírez de 22 años) viajaba en un vehículo con otro sujeto menor de 17 años, momento en que en apariencia fueron atacados por un sujeto que portaba un arma de fuego.

El atacante salió de un sector oscuro y al parecer les disparó en múltiples ocasiones.

Ramírez, quien conducía el carro, trato de huir, sin embargo, colisionó contra un poste y quedó fallecido en el sitio, mientras el menor fue llevado a un centro médico y murió meses después.

Al ser las 4 de este jueves, los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Limón ejecutaron los 12 allanamientos en los sectores de Atlántida, Limoncito, Los Lirios y Los Cocos en Limón. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

Otro de los casos se registró el 29 de julio del 2024, cuando un hombre de apellido Valverde, de 21 años, se encontraba en vía pública en Río Banano con otras personas, momento en que llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El acompañante se bajó, sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra las personas que estaban ahí, hiriendo a Valverde en varias ocasiones, quien pereció en el sitio.