Sucesos

Sicarios de Peña Russell operaban como brazo armado del cartel del Caribe Sur

Fiscalía y OIJ golpean remanentes de la organización de sicariato de Tony Peña Russell. A sospechosos los investigan por al menos cuatro asesinatos

Por Christian Montero
Agentes judiciales y Fiscales descubrieron enorme arsenal a cuatro casas de donde vivía Peña Russell en Atlántida de Limón.
Desde las 4 a. m. agentes del OIJ allanaron viviendas en Atlántica de Limón para desarticular a grupo de Pena Russell ligado a homicidios, incluido el de Evaristo Enríquez frente a niña de 4 años en agosto del 2025. (Foto: Reiner Montero para LN/Foto: Reiner Montero para LN)







