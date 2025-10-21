OIJ extradita a cabecilla de La H a Estados Unidos

Elías Herrera, uno de los cabecillas de "La H", fue extraditado a Estados Unidos esta mañana.

Oficiales de la unidad de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concretaron la extradición de uno de los cabecillas de la organización delictiva conocida como Los Hondureños o “La H”.

Se trata del nicaragüense Elías Herrera Hernández, de 46 años, quien, junto con sus hermanos Guillermo y Alexander Zacarías, lideraba la estructura criminal en el país.

A las 6:05 a. m. de este lunes, las autoridades costarricenses entregaron a Herrera en el aeropuerto Juan Santamaría. El hombre era requerido por las autoridades de Texas, Estados Unidos, motivo por el cual fue detenido en abril de 2020.

La extradición fue aprobada por el Tribunal de Juicio de Heredia. Sobre Herrera Hernández pesan los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de una persona menor de edad, hechos ocurridos en 2004. Por estos delitos, el extraditado tenía 21 años de permanecer prófugo.