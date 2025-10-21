Sucesos

Tribunal dicta medidas contra cuatro extraditables requeridos por tráfico internacional de drogas

Uno de los detenidos era oficial activo de Fuerza Pública

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
OIJ detiene cuatro hombres para su extradición a Estados Unidos como como sospechosos de narcotráfico
OIJ detiene cuatro hombres para su extradición a Estados Unidos como como sospechosos de narcotráfico (Ministerio Público/Ministerio Público)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
extraditablesCaliforniatráfico internacional de drogasEstados Unidos
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.