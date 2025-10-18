Crímenes

Cuatro hombres detenidos para su extradición a Estados Unidos como sospechosos de narcotráfico

Sospechosos habrían trasegado toneladas de cocaína en barcos, aviones y furgones desde Colombia hacia México y Estados Unidos; entre los detenidos hay un oficial de la Fuerza Pública

Por Roger Bolaños Vargas
OIJ detiene cuatro hombres para su extradición a Estados Unidos como como sospechosos de narcotráfico
Estos son los cuatro extraditables. Uno de ellos era oficial de la Fuerza Pública.







