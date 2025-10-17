Sucesos

Interpol Costa Rica extradita a croata requerido por tráfico de drogas

Agentes judiciales entregaron al europeo este jueves

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El croata Miroslav Anicic, requerido en su país por tráfico de drogas, fue extraditado este jueves, en 2021 agentes de Interpol lo detuvieron en Boca Arenal de San Carlos.
El croata Miroslav Anicic, requerido en su país por tráfico de drogas, fue extraditado este jueves, en 2021 agentes de Interpol lo detuvieron en Boca Arenal de San Carlos. (Foto: cortes/Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CroataextradiciónOIJtráfico drogas
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.