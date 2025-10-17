Interpol Costa Rica extradita a croata requerido por tráfico de drogas

El croata Miroslav Anicic, requerido en su país por tráfico de drogas, fue extraditado este jueves, en 2021 agentes de Interpol lo detuvieron en Boca Arenal de San Carlos.

Cuatro años y ocho meses después de que un ciudadano croata fue detenido en suelo nacional, este jueves se concretó su extradición.

Se trata de un hombre de 49 años, identificado como Miroslav Anicic, quien es requerido en su país por tráfico de drogas. Agentes judiciales ubicaron al europeo en Boca Arenal de San Carlos en febrero de 2021, cuando salía de su casa y desde entonces permanecía encarcelado.

Según informes de prensa de aquel momento, Anicic estaba en Costa Rica bajo la condición de residente desde el 2021, pero fue apresado ese mismo año, a solicitud de Interpol Croacia.

La justicia croata lo requería desde el 2020, pues se sospecha que lideraba un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína desde República Dominicana y Bahamas hasta su país y otras naciones balcánicas.

Cuando se concretó su captura, el reporte policial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) daba cuenta de que las autoridades llevaban seis meses tratando de localizarlo, hasta que fue capturado en la zona norte.

Este jueves, agentes judiciales entregaron al requerido por el área de salidas internacionales del aeropuerto Juan Santamaría, ya que fue enviado en un vuelo comercial custodiado por agentes de Interpol Croacia.

En agosto pasado, un ciudadano ruso de apellido Kimpaev, de 32 años, fue extraditado a su país natal, donde era requerido por las autoridades locales por los presuntos delitos deestafa y legitimación de capitales.

Interpol acreditó que Kimpaev residía en Costa Rica y fue aprehendido por las autoridades costarricenses el 19 de junio en la vía pública de un condominio ubicado en el sector de Río de Oro, en Santa Ana.