Hombre requerido por justicia rusa fue extraditado

El ciudadano ruso fue detenido el 19 de junio por las autoridades costarricenses en Santa Ana

Por Natalia Vargas

Un ciudadano ruso de apellido Kimpaev, de 32 años, fue extraditado el lunes anterior a su país natal, donde era requerido por las autoridades locales por los presuntos delitos de estafa y legitimación de capitales.








