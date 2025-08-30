Hombre requerido por justicia rusa fue extraditado

Un ciudadano ruso de apellido Kimpaev, de 32 años, fue extraditado el lunes anterior a su país natal, donde era requerido por las autoridades locales por los presuntos delitos de estafa y legitimación de capitales.
