Hombre requerido por justicia rusa fue extraditado

Un ciudadano ruso de apellido Kimpaev, de 32 años, fue extraditado el lunes anterior a su país natal, donde era requerido por las autoridades locales por los presuntos delitos de estafa y legitimación de capitales.

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, indicó que agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol, San José, llevaron a cabo una investigación para dar con el ruso, luego recibir información de que tenía una orden de captura internacional desde el año 2024.

Los funcionarios acreditaron que Kimpaev residía en Costa Rica y fue aprehendido por las autoridades costarricenses el 19 de junio en la vía pública de un condominio ubicado en el sector de Río de Oro, en Santa Ana. El hombre fue puesto a las órdenes del Tribunal Penal del I Circuito Judicial y este lunes, en el aeropuerto Juan Santamaría, emprendió su retorno para afrontar la justicia rusa.