Narcotráfico

Los Maruja: cómo los allanamientos de este martes en Cartago buscan frenar ola de homicidios

Autoridades realizan operativos en La Mora y Miraflores, donde investigan estructuras vinculadas al narcomenudeo.

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Por Yucsiany Salazar y Christian Montero
Allanamientos en Cartago para golpear a Los Maruja, este martes 14 de abril.
Allanamientos en Cartago para golpear a Los Maruja, este martes 14 de abril. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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