Los Maruja: cómo los allanamientos de este martes en Cartago buscan frenar ola de homicidios

Allanamientos en Cartago para golpear a Los Maruja, este martes 14 de abril.

Los allanamientos realizados la mañana de este martes 14 de abril en distintos puntos de Cartago forman parte de una estrategia para golpear las estructuras criminales que estarían detrás de la creciente ola de violencia en la provincia, marcada por disputas territoriales por la venta de droga.

Así lo explicó Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), quien señaló que los homicidios recientes podrían estar directamente vinculados a la pugna entre grupos narco por el control de puntos de venta.

“Lo que hemos observado en la provincia de Cartago y lo que ha generado el tema de la violencia, los homicidios, es la disputa por los puntos de droga, es decir, la disputa territorial que estas estructuras tienen”, indicó.

Declaraciones de Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD).

El jerarca detalló que este operativo se suma a intervenciones recientes realizadas en conjunto con el Organismo de Investigación Judicia (OIJ), en las que se habría golpeado las estructuras del Gordo Julio y Los Chacales.

En esas acciones, las autoridades detuvieron a 10 personas en el primer caso y a tres más en el segundo, entre ellas, un sujeto conocido como Jorgito Chacal, quien cumple seis meses de prisión preventiva.

Búnkeres y venta en vía pública

Los allanamientos de este martes 14 de abril se concentran en zonas como el dique La Mora que es uno de los territorios controlados por la estructura criminal Los Maruja, la cual sería liderada por dos hermanos de apellidos Sánchez, alias Machillo (actualmente preso por homicidio) y alias Pepe.

También se realizan operativos en Miraflores. En ambos puntos, las autoridades buscan recabar evidencia, ubicar puntos de almacenamiento de droga y detener sospechosos de venta de estupefacientes en vía pública.

Madden explicó que uno de los sitios intervenidos funciona como un búnker que, aunque por fuera parece una estructura cerrada, por dentro opera como una especie de cuartería.

PCD allana puntos en La Mora y Miraflores. (MSP/MSP)

“Por fuera se ve nada más tipo búnker, pero por dentro pareciera que es una cuartería y tenemos más de 15 personas ahí que tenemos que someterlas a un proceso de identificación y ver si alguno corresponde a los vendedores que hemos estado identificando”, explicó.

De acuerdo con las autoridades policiales, hasta el momento se ha decomisado cerca de 5.500 dosis de distintas drogas y más de ¢1 millón.

En los operativos participan efectivos del Grupo Táctico G-TRES de la PCD, la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Policía Municipal de Cartago y la Fuerza Pública.

Cartago en el foco de la violencia

El operativo se da en medio de un repunte de homicidios en la provincia. De acuerdo con datos del OIJ, en lo que va del 2026 se contabilizan 26 homicidios en Cartago.

Aunque la cifra es menor en comparación con provincias como San José, Limón o Puntarenas, Cartago destaca por ser una de las zonas donde la violencia ha mostrado un aumento, en contraste con el mismo periodo del año anterior, donde se contabilizaban 14 asesinatos.