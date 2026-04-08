Líderes de ‘Los Chacales’ huyen tras ser alertados de allanamientos en Cartago

La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó este miércoles dos allanamientos en Los Diques y La Lima de Cartago con el fin de desarticular a una organización criminal conocida como “Los Chacales”, vinculada al narcomenudeo y al narcotráfico.

De acuerdo con el director de la PCD, Stephen Madden en declaraciones a Telenoticias, se trata de un “clan familiar” que ha operado durante décadas en la zona, especialmente en los cantones de Oreamuno y El Guarco.

Actualmente, el grupo estaría liderado por el hijo del antiguo cabecilla conocido como “Guti Chacal”, con apoyo de otros parientes, entre ellos “Jorgito Chacal”.

Durante el operativo se intervino una vivienda donde residían los principales sospechosos. Sin embargo, ambos lograron huir del sitio antes de ser capturados, presuntamente tras ser alertados sobre la intervención policial.

Las autoridades manejan la hipótesis de que los sujetos fueron alertados por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, una versión que ya está bajo investigación.

Contra estos individuos ya se emitió una orden de captura y se mantiene un despliegue para dar con su paradero.

Intervención en búnker y alianzas criminales

En paralelo, en Los Diques, la PCD intervino una estructura que funcionaba como búnker para la venta y consumo de estupefacientes.

En este punto se logró la detención de dos personas, además del decomiso de dinero en efectivo, dosis de droga y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Según la policía, esta organización habría establecido alianzas con otros grupos criminales, lo que ha disparado los índices de violencia en la provincia de Cartago.

Los reportes de inteligencia indican nexos con las bandas de Los Gery y la de Gordo Julio (detenido en marzo), quienes mantienen una pugna contra Los Maruja, considerada la organización delictiva más antigua de la ciudad.

En el operativo, liderado por la PCD, también participaron efectivos de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).