Sucesos

Líderes de ‘Los Chacales’ huyen tras ser alertados de allanamientos en Cartago

La PCD desarticula búnker en Cartago pero los líderes de la banda ‘Los Chacales’ lograron escapar

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Por Yucsiany Salazar
PCD busca a líderes de “Los Chacales” tras huir de operativo.
PCD busca a líderes de “Los Chacales” tras huir de operativo. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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