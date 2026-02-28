Gatilleros irrumpen en casa y asesinan a vecino de Batán

Dos hombres armados ingresaron a la vivienda de un hombre de apellido Barboza, de 34 años, la madrugada de este sábado en Batán de Matina, en Limón.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entraron a la fuerza y, sin mediar palabra, le dispararon en el cuello, el antebrazo izquierdo, el tórax, la pierna derecha y la espalda.

Barboza falleció en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. Por el momento, se desconoce la identidad de los sospechosos, así como el móvil del crimen.

En lo que va del año, el OIJ contabiliza 119 homicidios. San José encabeza la estadística con 39 muertes por asesinato; le siguen Limón, con 20; Puntarenas, con 19; Cartago, con 18; Guanacaste, siete; y Heredia con uno. La cifra en Cartago resulta atípica. A la misma fecha del año anterior, esta provincia solo contabilizaba siete homicidios.

Disputas entre un bloque criminal conocido como “La Alianza” —conformado por bandas como Los Chacales, Los Gordos y Los Gery— y el grupo Los Maruja han desencadenado una ola de asesinatos que acerca las cifras a las de provincias que en los últimos años han seguido tendencias de mayor violencia.