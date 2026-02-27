Sucesos

Balacera en búnker de Pérez Zeledón deja dos adultos mayores heridos; OIJ identifica a las víctimas

Una balacera frente a un búnker en Pérez Zeledón deja a dos adultos mayores heridos. La jornada violenta también cobró la vida de dos personas en Purral y Sarapiquí.

Por Yucsiany Salazar
