Balacera en búnker de Pérez Zeledón deja dos adultos mayores heridos; OIJ identifica a las víctimas

Agentes del OIJ realizaron las diligencias en la escena para dar con el paradero del sospechoso y recolectar evidencia para la investigación.

Dos adultos mayores de 63 y 68 años resultaron heridos luego de que un motorizado disparó contra una vivienda en donde opera un búnker en Cocorí de Pérez Zeledón, San José.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a las 10 p. m., cuando un sujeto en motocicleta pasó frente a la estructura y abrió fuego en reiteradas ocasiones.

Producto del ataque, una mujer de apellido Guevara recibió dos impactos de bala en su tórax, y un hombre de apellido Barboza sufrió una herida en su pierna izquierda.

Ambos adultos mayores recibieron atención inmediata y fueron trasladados a un centro médico local. El caso permanece en investigación para determinar el móvil y dar con el paradero del sospechoso.

Ola de violencia deja dos fallecidos en Purral y Sarapiquí

La noche del jueves y madrugada de este viernes también registraron hechos violentos en las provincias de San José y Heredia, donde dos hombres fallecieron asesinados.

El primer suceso ocurrió a las 8:51 p. m. en Purral de Goicoechea, donde fue ultimado Michael Alexander Jiménez Mora, de 40 años, alias Sacatera o Zapatona.

Según el reporte de la Policía Judicial, la víctima se encontraba dentro de su vivienda cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo llamaron para que saliera. Al parecer, tras una discusión, uno de ellos le disparó en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio.

Jiménez reportaba su domicilio electoral en San Rafael Alajuela, soltero y padre de una adolescente de 17 años. Datos de una fuente policial indican que el ahora fallecido acumulaba reportes por daños, robo simple, transporte de drogas, robo agravado, violación de domicilio, amenazas contra una mujer, incumplimiento de una medida de protección y maltrato.

Posteriormente, a las 2:55 a. m., las autoridades atendieron otro incidente en Río Fino de Sarapiquí. En ese lugar, un hombre de 31 años falleció tras recibir un impacto de bala en el rostro. Una unidad básica de la Cruz Roja lo declaró fallecido en la escena.

Según el más reciente informe de las autoridades judiciales, a este 27 de febrero Costa Rica registra 116 homicidios durante el 2026, 29 menos con respecto al mismo periodo del año anterior.