Los Maruja: PCD y Fiscalía golpean a estructura criminal más poderosa de Cartago

Las autoridades antidrogas ejecutan desde las 06:00 a.m. de este martes un amplio despliegue en Cartago para golpear a la estructura criminal más poderosa del centro de la provincia: Los Maruja.

El Ministerio Público junto con la Policía de Control de Drogas (PCD), dirige allanamientos en zonas como el dique Miraflores en San Nicolás de Taras, que es uno de los territorios controlados por la estructura criminal que liderada por dos hermanos de apellidos Sánchez, alias Machillo (actualmente preso por homicidio) y alias Pepe.

La operación policial tiene como fin detener a integrantes de la banda quienes, presuntamente, son los encargados de puntos de ventas de sustancias ilícitas.

Por el momento se reportan al menos dos detenidos. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Desde noviembre pasado se agudizaron las disputas por territorios entre Los Maruja y una alianza entre las estructuras de alias Gordo Julio (detenido el 25 de marzo), los Gery (radicados en La Unión) y los Chacales. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estas luchas son las responsables de la mayoría de los 26 asesinatos que registra Cartago a la fecha.

Los operativos son ejecutados por la PCD en conjunto con la Fiscalía. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

La semana anterior tras dos allanamientos, la PCD arrestó a dos sospechosos de conformar la estructura los Chacales, los sujetos son de apellidos Rivera y Delgado quienes cumplen seis meses de prisión preventiva.

Agustín Eduardo Segura Meoño, presunto integrante del grupo criminal los Chacales, es buscado por Policía de Control de Drogas. (Foto: cortesía /Foto: cortesía PCD)

Los allanamientos se mantienen en desarrollo.