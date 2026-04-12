Sucesos

Una noche en territorios dominados por Los Maruja: grupo tiene búnkeres, dron y un negocio narco que no duerme

‘La Nación’ acompañó a la Policía durante un recorrido por zonas de Cartago donde la banda criminal pugna por poner sus reglas

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Por Christian Montero
Los Marujas Cartago
Oficiales de la Fuerza Pública durante un control en carretera en la comunidad de Vista Hermosa de Oreamuno, Cartago, territorio controlado por el grupo criminal Los Maruja. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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