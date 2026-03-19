Sucesos

Gatilleros asesinan a un hombre dentro de una tienda en pleno centro de Cartago y huyen en carro robado tras bajonazo

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves

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Por Natalia Vargas y Keyna Calderón
Homicidio en Cartago
La víctima estaría dentro del establecimiento comercial. (Keyna Calderón/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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