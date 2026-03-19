Gatilleros asesinan a un hombre dentro de una tienda en pleno centro de Cartago y huyen en carro robado tras bajonazo

En una hora de alto tránsito y en pleno centro de Cartago, gatilleros habrían perseguido a un hombre hasta asesinarlo, dentro de una tienda tipo outlet, la mañana de este jueves. Minutos más tarde, los sujetos habrían realizado un bajonazo y huyeron en un carro robado.

El incidente ocurrió al costado sur de las Ruinas, a tan solo metros del colegio Bilingüe Sagrado Corazón de Jesús y la escuela Jesús Jiménez Zamora. Al momento en el que se escucharon las detonaciones, estudiantes estaban saliendo de los centros educativos.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 9:21 a. m. Al llegar, los socorristas encontraron al hombre adulto sin vida. Por el momento, al menos 200 metros de la ruta 10 permanecen custodiados por oficiales de Fuerza Pública.

Fuentes policiales confirmaron a este medio que los sospechosos salieron del local, ejecutaron un bajonazo a la propietaria de un vehículo que estaba estacionado en las cercanías y huyeron del sitio.

Bajonazo tras homicidio en Cartago

Una cámara de seguridad captó el momento en el que dos hombres, vestidos de negro, se aproximaron al carro marca Chevrolet y obligaron a la conductora a descender. La mujer se percibe confundida y corre para buscar ayuda.

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