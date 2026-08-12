Narcotráfico

Fiscalía pide un año de prisión preventiva para hija de Macho Coca y demás imputados en caso Leviatán

Ministerio Público concluyó sus alegatos en la audiencia de medidas cautelares. Desde este 12 de agosto corresponde a las defensas exponer ante el juzgado

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Por Christian Montero y Jailine González Gómez
Melanie Fabiola Bell Ramírez, Joseph Eduardo Casanova Duartes y Alexander Fernando Chinchilla Murcia están en fuga.
Melanie Fabiola Bell Ramírez, Joseph Eduardo Casanova Duartes y Alexander Fernando Chinchilla Murcia se entregaron a las autoridades el 30 de julio. Los tres figuraban entre los sospechosos del caso Leviatán, investigación sobre una presunta organización dedicada a la logística para contaminar contenedores con cocaína y facilitar su salida por APM Terminals, en Moín, Limón. (Ministerio Público/Cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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