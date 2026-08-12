Fiscalía pide un año de prisión preventiva para hija de Macho Coca y demás imputados en caso Leviatán

Melanie Fabiola Bell Ramírez, Joseph Eduardo Casanova Duartes y Alexander Fernando Chinchilla Murcia se entregaron a las autoridades el 30 de julio. Los tres figuraban entre los sospechosos del caso Leviatán, investigación sobre una presunta organización dedicada a la logística para contaminar contenedores con cocaína y facilitar su salida por APM Terminals, en Moín, Limón.

La Fiscalía solicitó un año de prisión preventiva contra Melanie Fabiola Bell Ramírez, hija de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, y los demás imputados en el caso Leviatán, por tráfico internacional de drogas.

El Ministerio Público concluyó la exposición de sus alegatos en la audiencia de medidas cautelares que empezó desde el 29 de julio anterior. A partir de este miércoles 12 de agosto, corresponde a las defensas de los investigados presentar sus argumentos.

Bell Ramírez figura entre las personas investigadas en esta causa junto con su pareja, Joseph Eduardo Casanova Duartes. Ambos se entregaron el 30 de julio en los Tribunales de Justicia de San José, dos días después de los operativos desplegados por las autoridades en cinco provincias del país.

Dichas intervenciones forman parte de una investigación iniciada en el 2023 sobre una presunta organización dedicada a facilitar la contaminación de contenedores con cocaína y su salida por la Terminal de Contenedores de Moín, administrada por APM Terminals.

Según explicó el fiscal general, Carlo Díaz, la estructura ofrecía un servicio de logística para otros grupos dedicados al narcotráfico y cobraba $250.000 por cada contenedor movilizado. La investigación vinculó al grupo con 16 incautaciones que sumaron 14,5 toneladas de cocaína entre marzo del 2023 y octubre del 2025.

Las autoridades determinaron tres formas utilizadas para contaminar los contenedores: ocultar cocaína en los sistemas de refrigeración, sacar temporalmente los contenedores de la terminal para introducir la droga y contaminarlos durante el trayecto hacia el puerto.

Como parte del caso, el 28 de julio las autoridades realizaron 65 allanamientos, principalmente en Limón, Guápiles, Siquirres, San José, Puntarenas y San Carlos. Entre los investigados figuraban funcionarios de APM Terminals, oficiales de seguridad privada, choferes de cabezales y policías de Fronteras.

Bell Ramírez es investigada por legitimación de capitales. Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), indicó previamente que la mujer habría coordinado con otros supuestos integrantes del grupo.