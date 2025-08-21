Narcotráfico

Extradición de Celso Gamboa: vea qué dijo su abogado tras conocer los nuevos documentos de la DEA

Celso Gamboa y Edwin López, Pecho de Rata, revisan desde este jueves por la mañana la documentación presentada por el Gobierno de Estados Unidos que respaldaría el trámite de extradición por narcotráfico

Por Christian Montero y Vanessa Loaiza N.

La audiencia en la que el exmagistrado penal Celso Gamboa conoce los documentos de extradición se desarrolla en jornada continua desde las 8:30 a. m. de este jueves en el cuarto piso de los tribunales de San José.








Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

