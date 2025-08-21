Extradición de Celso Gamboa: vea qué dijo su abogado tras conocer los nuevos documentos de la DEA

La audiencia en la que el exmagistrado penal Celso Gamboa conoce los documentos de extradición se desarrolla en jornada continua desde las 8:30 a. m. de este jueves en el cuarto piso de los tribunales de San José.

Al mediodía, las oficinas del Poder Judicial cierran por el receso del almuerzo; no obstante, en la cita que se desarrolla en el Tribunal Penal, donde se discute la extradición de Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, los participantes decidieron que no fuera interrumpida.

21/08/2025. San José. Llegada del extraditable Celso Gamboa a los Tribunales de San José en medio de un amplio operativo de seguridad. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

En la diligencia, Gamboa y Pecho de Rata son puestos en conocimiento de la documentación que envió la Embajada de Estados Unidos desde el pasado 14 de agosto, a ese despacho judicial.

La justicia de ese país tenía tiempo hasta mañana viernes 22 de agosto para entregar los documentos en los que respalda la solicitud de extradición.

“Aquí el asunto es que para nosotros no viene completa (la documentación), pero ya eso es otro tema”, comentó escuetamente Michael Castillo, uno de los abogados defensores de Celso Gamboa.

Se desconoce cuánto tiempo más tardará la cita en el Juzgado en la que también participan dos agentes de la DEA, quienes también estuvieron presentes en el acto donde el extraditable Jonathan Álvarez Alfaro fue puesto en conocimiento del expediente que se le sigue en la Corte del Distrito Este de Dallas, Texas, este miércoles.

Traslado de Celso Gamboa a los tribunales de San José para diligencia relacionada con extradición.

Detención provisional vence el sábado

Además del análisis de los documentos recibidos, el Tribunal también debe resolver, a más tardar mañana, la solicitud de ampliación de detención provisional que pesa sobre Gamboa, López y Álvarez y que vence este sábado 23 de agosto.

La Fiscalía, al solicitar la ampliación del plazo, argumentó, con base en jurisprudencia de la Sala Constitucional, que “no se violentan las garantías de las personas sometidas a este tipo de procedimientos, cuando se ordena su detención hasta que se resuelva de manera definitiva la solicitud de extradición planteada en su contra”.

Así las cosas, desde el pasado12 de agosto, el fiscal Elías Carranza, solicitó que la medida se prorrogue durante todo el tiempo que dure la resolución del procedimiento de extradición que se sigue.

Gamboa, Pecho de Rata y Gato permanecen recluidos en el módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario La Reforma, mientras se resuelven las solicitudes presentadas por Estados Unidos.

Este jueves, el operativo para el traslado de Gamboa y López incluyó un amplio despliegue de seguridad: agentes del Servicio de Respuesta Táctica (SERT), el comando élite del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como el uso de los dos vehículos altamente blindados conocidos como La Bestia.

El exmagistrado de la Sala III y exviceministro de Seguridad fue llevado a la cita dentro de uno de esos camiones y arribó a tribunales cerca de las 8:30 a. m.

