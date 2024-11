Alcaldesa de Hojancha protesta por atraso en construcción de sede de Guardacostas

La bahía de Carrillo, en Hojancha, Guanacaste, sigue esperando la construcción de la nueva estación de Guardacostas. La estructura, con capacidad para 30 funcionarios y un muelle para atracar tres naves de persecución y una patrullera de 30 metros, es indispensable para el combate al narcotráfico y para garantizar la seguridad de vecinos y turistas.

En enero pasado, cuando Martín Arias Araya, el director del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), se acogió a su pensión, el video de resumen que se proyectó en su despedida indicaba que la obra estaba lista para ejecutarse y en la Municipalidad local esperaban que la construcción empezara en junio.

Sin embargo, desde entonces, la alcaldesa Verónica Campos no recibe respuestas de parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Sede de Guardacostas en bahía Carrillo se anunció desde febrero

“Todo está, la tramitología municipal, la donación de la Embajada de Estados Unidos para la construcción, la instalación de la estación, sus respectivas rampas, tanto para el turista como para las patrullas de Guardacostas; todo lo dona la Embajada”, resumió la jerarca, quien asegura que no aceptará un no como respuesta del MSP, ante el riesgo de que el proyecto esté suspendido o cancelado.

Para garantizar la sede se firmó un convenio con el municipio, con el que se garantizó el terreno de casi 3.000 metros cuadrados en la zona marítimo-terrestre y la construcción de un muro de gaviones; además, se obtuvo el permiso de tala y el financiamiento de las construcciones con fondos de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia (INL, por sus siglas en inglés), de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

Todos estos detalles constan en dos informes de fin de gestión, del 2022 y el 2023, firmados por los responsables de la estación de playa Coyote, a unos 45 kilómetros de bahía Carrillo. Esa sede cerró en enero anterior, cuando el impacto del cambio climático lavó el terreno de la edificación y sedimentó el cauce del río Jabillo, que permitía que las embarcaciones llegaran al mar. Por eso también urge la nueva estación.

El proyecto incluye la delegación policial, valorada en $900.000 aproximadamente, con dormitorios para jefaturas y subalternos, celdas, armería y parqueo. Asimismo, contempla el embarcadero, con un costo adicional de $300.000, donde no solo atracarían las autoridades, sino que también se facilitarían las operaciones de pescadores y naves de turismo.

Proyecto atascado

Sin embargo, en los últimos meses, el proyecto parece no avanzar. La Nación tuvo a la vista documentos de la Comisión de Proyectos del SNG, del 14 de agosto pasado, en los que los participantes hicieron observaciones distintas a la construcción de la sede.

Uno de los comandantes sugiere invertir el dinero en la compra de nuevas embarcaciones y otra persona propone que el terreno se destine, “eventualmente”, a la Fuerza Pública.

Además, en una comunicación previa, una funcionaria de Guardacostas indica que la construcción del puesto de Carrillo estaba pospuesta por “escasez de personal”, según dispuso el viceministro Manuel Jiménez Steller, pero que él, cuando tomó esa decisión, no estaba enterado del convenio con la Municipalidad.

Agregó que en los últimos días se habían realizado reuniones para tomar una “decisión definitiva” sobre los alcances del convenio. Esa respuesta le fue comunicada al propio viceministro y a otros funcionarios y despachos del MSP.

El pasado 24 de octubre, en una entrevista con La Nación, se le consultó al viceministro sobre el estado del proyecto para el nuevo puesto en bahía Carrillo, pero señaló que no podía precisar en qué fase se encontraba.

“Ese es un proyecto que está en esta comisión y en trámite (...). Recuerde que estos proyectos no son exclusivos del Ministerio de Seguridad Pública, involucran a otras instituciones. No estoy seguro, pero me parece que en Carrillo había un aporte también municipal”, indicó.

El 29 de octubre se le remitieron nuevas preguntas por correo electrónico, para conocer el estado de situación del proyecto tras la reunión de agosto pasado, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

“Estamos esperando que el Ministerio de Seguridad dé el visto bueno. No entendemos por qué. Se han enviado cientos de correos, se han hecho muchas llamadas, se han solicitado múltiples audiencias. Incluso, teníamos una audiencia programada con el señor ministro (Mario Zamora), pero fue cancelada días antes. Así estamos”, reclamó la alcaldesa en declaraciones a este medio.

La estación de Guardacostas en playa Coyote fue cerrada porque el terreno donde se construyó empezó a lavarse y la hizo inhabitable.

Los guardacostas salían de Coyote por la desembocadura del río Jabillo.

Otro punto de combate al narcotráfico

Además del muelle del puesto de avanzada en bahía Drake, que no se construyó porque el diseño no se ajustaba a las condiciones del mar en la zona –según el ministro de Seguridad, Mario Zamora–, la delegación y el muelle de bahía Carrillo tenían el financiamiento garantizado de parte del Gobierno estadounidense.

Ambos puntos, según fuentes policiales allegadas a Guardacostas, son vitales para el combate al narcotráfico. Los entrevistados sostienen que, de acuerdo con información de inteligencia, el área de bahía Carrillo, en Hojancha, y playa Coyote, en Nandayure, son aprovechadas para la llegada de lanchas con alijos de drogas.

Sin embargo, desde que se cerró la sede de Coyote, los efectivos fueron trasladados a otros puestos y el lugar quedó sin vigilancia.

Si fuese necesario atender ese punto en el Pacífico norte, las estaciones más cercanas son la de Flamingo, a 50 millas de distancia, y la de Caldera, a 70 millas, aproximadamente. Desplazarse tomaría de tres a cuatro horas de navegación. Esas distancias impiden una atención oportuna si se recibiera una alerta de una nave sospechosa.

El 1.° de setiembre del 2019, dos hombres murieron cuando una avioneta del narco se estrelló en las cercanías de la pista Palo de Arco, en la Y Griega de Nandayure.

Los guardacostas, que estaban afincados en el cercano San Francisco de Coyote, y que escucharon el vuelo de la aeronave, rastrearon el punto del siniestro y acudieron a atender el suceso. No obstante, en el camino se toparon con un carro a toda velocidad que irrespetó la orden de alto.

Los cuatro ocupantes de un Toyota Fortuner intentaron huir, pero luego de un intercambio de balazos con los guardacostas, se estrellaron cerca del poblado Juan de León, en Lepanto de Puntarenas, y todos murieron.

Tres meses después de ese grave incidente, la Municipalidad de Nandayure realizó una sesión en San Francisco de Coyote, para conocer las necesidades de los habitantes de Coyote.

Lizandro Chávez, vecino, externó la necesidad de asfaltar el acceso al campo ferial para facilitar el tránsito de los guardacostas, quienes, según él, “son los que más interactúan” en la seguridad de la localidad ante la ausencia de la Policía Administrativa.

“Nosotros no contamos con una Fuerza Pública acá; la que teníamos estaba en el terreno de la iglesia, pero la situación se complicó y los muchachos tuvieron que desalojar y se fueron hacia Pueblo Nuevo”, indicó el vecino en el acta de sesión 188, del 18 de diciembre.

En San Francisco de Coyote, tras el cierre de Guardacostas, no hay presencia policial. La delegación de Fuerza Pública más cercana está en Bejuco, la cabecera del distrito, a 30 minutos en carro, y solo cuenta con dos oficiales, según confirmó Pedro Mesén, regidor propietario del Partido Liberación Nacional en Nandayure.

Agregó que aunque Guardacostas se traslade al vecino cantón, su presencia en el mar es importante para garantizar la vigilancia de la línea costera en esas comunidades.

El alcalde de Nandayure, Teddy Zúñiga, dijo que el ayuntamiento propone que en Coyote se instale una Policía Turística, para tener más efectivos en esa zona, que sigue siendo segura, pero que requiere de más presencia de oficiales dotados de unidades móviles para poder cubrir las extensas distancias.

Por su parte, la alcaldesa de Hojancha insistió en que la nueva sede de Guardacostas no solo favorecería a los vecinos de su cantón, sino también a los de Nandayure, como ocurría en el pasado.

“Yo no descanso pidiendo explicaciones y no tengo respuesta, así que no sé. No podría decir qué está pasando y no podemos aceptar un ‘no’ como respuesta”, sentenció Verónica Campos.