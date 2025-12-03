Sucesos

Juzgado ordena prisión preventiva contra miembros del cartel del Caribe Sur

La organización criminal, en apariencia, se dedicaba al tráfico internacional de cocaína

Por Natalia Vargas
Allanamientos en Limón, mayor operativo en la historia del OIJ
JEDO dicta un año de prisión preventiva a 22 miembros del cartel del Caribe Sur. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







