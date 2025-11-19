Sucesos

Juzgado impone medidas cautelares a sospechoso de asesinar a mujer en cuartería de San José

El hombre fue detenido el mismo día que se reportó el homicidio

Por Natalia Vargas
presunto femicida cuartería
El presunto femicida fue detenido en la escena del crimen, pues al acercarse fue reconocido por otros inquilinos de la cuartería donde cometió el crimen. (Cortesía Marcelo Solano/La Nación)







femicidioSan Josécuartería
Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

