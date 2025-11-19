Juzgado impone medidas cautelares a sospechoso de asesinar a mujer en cuartería de San José

El presunto femicida fue detenido en la escena del crimen, pues al acercarse fue reconocido por otros inquilinos de la cuartería donde cometió el crimen.

El Juzgado Penal de San José dictó prisión preventiva contra un hombre de apellidos Burgos Castillo, de 49 años, quien figura como principal sospechoso de asesinar a Belkis Scarleth Molina, una mujer nicaragüense de 35 años cuyo cuerpo fu hallado sin vida dentro de una cuartería en el centro de San José.

A solicitud de la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, Burgos cumplirá seis meses de prisión preventiva por el presunto delito de femicidio. El caso continúa en investigación bajo la causa 25-0001935-0053-PE.

Las pesquisas iniciaron el domingo, luego de que se reportara el fallecimiento de Belkis Molina, quien residía en la habitación uno con sus dos hijos, una niña de 11 años y un menor de 10. De acuerdo con el Ministerio Público, en apariencia, en el lugar hubo una discusión entre varias personas y, en un momento determinado, Burgos habría tomado un cuchillo y agredido en la pierna izquierda a la mujer.

La herida ocasionó que Belkis se desangrara y falleciera en el sitio. A la llegada de las autoridades, la mujer estaba sentada en un sillón en la segunda planta de la cuartería, ubicada entre la avenida 8 y 10, en calle 6.

Una mujer extranjera fue asesinada dentro de esta cuartería en San José. (Cortesía/Cortesía)

Este medio acudió al sitio el lunes por la mañana y conversó con una de las inquilinas del inmueble. La mujer, quien prefirió resguardar su identidad, explicó que ella estaba dentro de su cuarto cuando ocurrieron los hechos y no recuerda haber escuchado discusiones o gritos de auxilio.

Cuando abrió la puerta de su habitación, a eso de las 2 p. m., ya la policía estaba custodiando el pasillo principal el inmueble.

La vecina contó que Burgos infundía miedo en el lugar. El hombre, que residía en el cuarto ocho, situado en la segunda planta, es descrito como de comportamiento agresivo con las mujeres, pero también con otros vecinos. Incluso, hace tres meses, habría intentado ingresar a una de las habitaciones empuñando un cuchillo, pero el incidente no llegó a más.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que Burgos tiene un amplio expediente por delitos como robo agravado, hurto y delitos sexuales.

Belkis aparentemente conoció al hombre dentro de esa cuartería. Esa tarde, se presume que estuvo consumiendo licor con él en la segunda planta del inmueble. Los niños no presenciaron el hecho violento, ya que estaban encerrados en su habitación, situada justo al lado de la entrada.

Los menores fueron llevados al Patronato Nacional de la Infancia, donde se les realizó una valoración médica y luego quedaron bajo una medida de recurso comunal, lo que implica que vecinos o personas allegadas a la familia los cuidan mientras sus familiares regresan de Nicaragua.

Por su parte, Brugos fue detenido esa misma tarde. El hombre regresó al sitio cuando las autoridades todavía hacían diligencias en el lugar y los inquilinos de la cuartería lo reconocieron. En apariencia, Burgos regresó porque no sabía que Belkis había fallecido.