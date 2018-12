Bertozzi afirmó que aproximadamente un 20% (unas 213 personas) presentó ese tipo de problemas. “Muchas veces lo que ocurre es que dejan descargar el aparato o no lo hacen a tiempo o no están pendientes. Tal vez sí están cumpliendo porque están en el sitio correcto cuando llega la Policía, pero no se preocupan por tener cargado el aparato”, explicó.