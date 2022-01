Seis datos para entender la balacera en el centro de San José

Balacera SAN José Una gran cantidad de videos e imágenes surgieron de lo sucedido. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Una balacera en el centro de San José culminó, la mañana de este miércoles, con la muerte de Luis Diego Fernández Valverde, tras un intercambio con la Policía Municipal y la Fuerza Pública.

El incidente generó conmoción en la capital y rápidamente se difundieron en redes sociales videos e imágenes sobre lo acontecido. También surgieron cuestionamientos sobre el accionar policial en el suceso, ocurrido a una hora de gran tráfico de personas y autos.

Estos son los seis datos que debe conocer para entender lo sucedido en la calle 10, entre las avenidas 4 y 8.

¿Qué provocó el enfrentamiento?

Según Deytel Beita Jiménez, jefe de Operaciones de la Policía Municipal de San José, un hombre, Johnny Fernández Moreno, quien viajaba en un carro con su hijo, Luis Diego Fernández Valverde, pidió ayuda a los policías porque Fernández Valverde había tomado un arma de fuego de su propiedad.

Fernández Valverde habría amenazado a su padre con matarlo y quitarse la vida. Beita explicó que los oficiales intentaron negociar, pero Fernández Valverde habría estado bajo el efecto de alguna droga. La situación se fue elevando hasta culminar con la balacera y la muerte de Fernández Valverde.

¿Qué muestran los videos?

En uno de los videos, tomado a pocos metros del hecho, se observa que un policía logró sacar a Fernández Moreno del lado del conductor, se volvió a acercar y a alejarse del auto asistido por un oficial.

Segundos después, su hijo se pasó del asiento del acompañante al del conductor, iniciaron los disparos, Fernández Valverde arrancó el vehículo, recorrió cerca de 300 metros, y finalmente el hombre de 31 años recibió tres impactos de bala en el pecho.

Un ángulo opuesto muestra al ahora fallecido con el arma en su mano derecha y la apunta hacia su sien, mientras al parecer habla con su padre, quien reacciona apoyándose en el volante del vehículo.

En otro video, tomado desde la calle 10, se ven a algunas personas alejándose del sitio, a un adulto mayor que cae al suelo e incluso otros se acercaron al lugar donde estaba ocurriendo el hecho.

¿Alguien más resultó herido?

Un policía municipal se cayó de su motocicleta mientras atendía el caso, y otro de Fuerza Pública fue rozado en el abdomen por una bala. El primero fue atendido en el lugar por la Cruz Roja y el otro trasladado por los paramédicos al Hospital San Juan de Dios.

¿Qué dice el padre al respecto?

En una entrevista con La Teja, Johnny Fernández Moreno calificó lo sucedido como brutalidad policial.

Fernández relató que su hijo se sentía mal por un problema con la novia. Tras una discusión, Fernández afirmó haberle preguntado a un policía si tenían “una psicóloga o algo ahí y me dijo que sí, de una vez llegaron, abrieron la puerta y me hicieron sacado del cuello y me tiraron al suelo y le dispararon a Diego”.

Aunque un video muestra lo contrario, Fernández Moreno aseguró que su hijo nunca tocó el arma, y afirmó que esta se mantuvo en un compartimento del centro del carro.

¿Fue correcto el accionar policial?

Gerardo Castaing Bustillos y Minor Araya Salguero, criminólogos que trabajaron para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicaron que los policías cometieron varios errores en su accionar, lo que revela una falta de preparación en los cuerpos policiales.

Las principales falencias fueron: líneas de disparos cruzadas, falta de aislamiento de la escena, carencia de liderazgo y ausencia de estrategias para bajar la tensión emocional.

¿Qué ha encontrado el OIJ?

La Policía Judicial recolectó 26 indicios balísticos en el lugar de los hechos. Además, decomisó 12 armas de fuego de los oficiales involucrados para ser analizadas. Nueve de estas armas son de funcionarios de Fuerza Pública y tres de la Policía Municipal de San José.

La entidad comunicó al día siguiente que “el caso se mantiene en investigación, lo que se tiene de momento es que hubo un intercambio de disparos entre un particular y los oficiales, donde resulta herido el primero”.