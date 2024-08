Leonel Villalobos investigado por supuestamente ocultar evidencia

El exdiputado Leonel Villalobos Salazar es investigado por el delito de favorecimiento real, luego de que este martes fuera detenido en Alajuela, durante un allanamiento, en el que supuestamente habría intentado apoderarse de $250, los cuales servían como prueba en una investigación en curso por tráfico de drogas.

El exlegislador Leonel Villalobos fue detenido en La Garita de Alajuela este martes 13 de agosto. (Foto: cortesía)

Este caso se empezó a desarrollar durante la tarde en barrio San José de Alajuela, cuando el conductor de un vehículo hizo caso omiso a la señal de alto por parte de oficiales de la Fuerza Pública. Luego de seguirlo y detenerlo, los agentes observaron varios paquetes en el interior del auto, por lo que coordinaron con la Policía Control de Drogas para que se presentaran en la escena.

Los oficiales antidrogas decomisaron 192 paquetes con un peso aproximado de un kilogramo de cocaína cada uno, y un paquete con aproximadamente un kilo de marihuana y quedaron arrestados un hombre de nacionalidad colombiana apellidado Satisabal y una mujer de la misma nacionalidad, de apellido Carabali, así como una costarricense de apellido

Quirós, sospechosos de transportar los estupefacientes.

Luego, tras las gestiones de la Fiscalía de Narcotráfico, se coordinaron dos allanamientos, uno en Barrio San José y otro en la Garita, de donde se presume estuvieron extrayendo la droga. Producto de la intervención, también se incautaron de $20.383 (¢10,5 millones) y ¢186.000.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue en esa casa en la Garita a donde acudió Leonel Villalobos, en calidad de defensor.

Supuestamente, durante el operativo las autoridades detectaron que había dinero en efectivo en la propiedad, pero el que mismo desapareció poco después. Al revisar los dispositivos de grabación, la persona que se acerca al sitio donde estaban los dólares es Villalobos, precisa la Policía Judicial.

De inmediato, el abogado, de 71 años, quedó detenido y a la orden del Ministerio Público, donde se conocerá su situación jurídica en una causa por favorecimiento real. Según el Código Penal, este delito ocurre cuando una persona procure o ayude a otra a desaparecer, ocultar o alterar rastros, pruebas o instrumentos del delito o a asegurar el producto o el provecho de este. Se pena con cárcel de tres meses a cuatro años.

Causas anteriores

Villalobos, quien fue diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) en el periodo 1986-1990 y ocupó el cargo de viceministro de Seguridad entre 1982 y 1986, ya había sido arrestado en 1997 por agentes antinarcóticos costarricenses y estadounidenses, por posesión de 1,5 kilos de cocaína y presunta vinculación con una red de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Por este proceso, Villalobos fue sentenciado en 1998 a 12 años de cárcel por narcotráfico; sin embargo, salió de prisión el 6 de marzo del 2002, gracias a un beneficio de ejecución condicional.

A cambio de esta medida, el exdiputado debía cumplir con las siguientes disposiciones: no consumir drogas, mantener el domicilio y trabajo señalados, no portar armas, dar horas de atención a una comunidad, presentarse a firmar a un despacho judicial una vez al mes y no salir del país.

Seis años después, en el 2008,fue detenido como sospechoso de ocultar bienes de dos narcotraficantes condenados en el 2007 en San José.

En aquel momento, se informó de que Villalobos, en conjunto con una mujer de apellido Salazar, habrían realizado una serie de trámites para tratar de evitar la confiscación de un condominio en la urbanización Trejos Montealegre, que pertenecía a la sociedad Talampaya.

Dicha sociedad tenía como principal accionista a Fernando Gaínza Cano, condenado en el 2007 a 10 años de prisión por el delito de narcotráfico, pues se le señaló como el líder de una organización que enviaba cocaína a España. En ese juicio se ordenó el comiso de los bienes de Gaínza, entre los cuales estaba el condominio.

Para la Fiscalía, Villalobos y Salazar, presuntamente de manera anómala, traspasaron las acciones de Talampaya a un tercero para tratar de ocultar el bien.

Este segundo proceso judicial concluyó en diciembre del 2013, cuando el Juzgado Penal de San José dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Villalobos, por el delito de legitimación de capitales.