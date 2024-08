Detenido exdiputado Leonel Villalobos en la Garita

El exdiputado socialdemócrata Leonel Villalobos Salazar fue detenido, la noche de este martes, en la Garita de Alajuela.

Según confirmaron fuentes policiales a La Nación, Villalobos se presentó en calidad de abogado durante una serie de allanamientos que estaban ejecutando las autoridades en San José.

En apariencia, Villalobos habría intentado apoderarse de $250, los cuales servían como prueba en la investigación en curso.

Por el momento, se desconocen mayores detalles sobre el objetivo principal de estos operativos.

Detenciones anteriores

Villalobos, quien también ocupó el cargo de viceministro de Seguridad entre 1982 y 1986, ya había sido arrestado en 1997 por agentes antinarcóticos costarricenses y estadounidenses, por posesión de 1,5 kilos de cocaína y presunta vinculación con una red de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Por este proceso, Villalobos fue sentenciado en 1998 a 12 años de cárcel por narcotráfico; sin embargo, salió de prisión el 6 de marzo del 2002 gracias a un beneficio de ejecución condicional.

A cambio de esta medida, el exdiputado debía cumplir con las siguientes disposiciones: no consumir drogas, mantener el domicilio y trabajo señalados, no portar armas, dar horas de atención a una comunidad, presentarse a firmar a un despacho judicial una vez al mes y no salir del país.

Seis años después, en el 2008, sufrió otra detención tras ser declarado sospechoso de ocultar bienes de dos narcotraficantes condenados en el 2007 en San José.

En aquel momento, se informó de que Villalobos, en conjunto con Salazar, realizaron una serie de trámites para tratar de evitar la confiscación de un condominio en la urbanización Trejos Montealegre, que pertenecía a la sociedad Talampaya.

Dicha sociedad tenía como principal accionista a Fernando Gaínza Cano, condenado en el 2007 a 10 años de prisión por el delito de narcotráfico, pues se le señaló como el líder de una organización que enviaba cocaína a España. En ese juicio se ordenó el comiso de los bienes de Gaínza, entre los cuales estaba el condominio.

Para la Fiscalía, Villalobos y Salazar, presuntamente de manera anómala, traspasaron las acciones de Talampaya a Bermúdez para tratar de ocultar el bien.

Este segundo proceso judicial concluyó en diciembre del 2013, cuando el Juzgado Penal de San José dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Villalobos por el delito de legitimación de capitales.

