“En igual sentido, no se tuvo acceso al ROS (Reporte de Operación Sospechosa), lo cual dio inicio a la investigación. No se entrevistó al funcionario bancario quien supuestamente detectó un olor particular en el dinero utilizado (...), ni se decomisó dicho dinero para realizar pericia alguna para determinar que hubiera estado en contacto con algún tipo de droga”.