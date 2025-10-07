Inundaciones dejan tres rutas nacionales afectadas; 439 personas permanecen en albergues en Puntarenas

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, informó este lunes de que 439 personas permanecen en albergues tras las inundaciones que afectaron Puntarenas durante el fin de semana, además de que tres carreteras resultaron afectadas.

De los damnificados, 336 están refugiados en la Escuela de Riojalandia y 103 en el centro educativo Augusto Colombari Chicoli, en Barranca. Además, 14 personas se mantienen en el salón comunal de Paraíso de Santa Cruz, en Guanacaste.

“Se les brinda asistencia integral con alimentación, colchonetas y seguridad en lugares secos, ya que muchas viviendas permanecen anegadas”, declaró.

Los cantones más afectados son el Central de Puntarenas, Quepos, Parrita, Montes de Oro, Buenos Aires y Golfito; así como Puriscal, Turubares, Desamparados Alajuelita, Hojancha, Nandayure, Nicoya y San Ramón.

LEA MÁS: Diputada Sonia Rojas pide a CNE declarar emergencia nacional en el Pacífico norte por lluvias e inundaciones

Las fuertes lluvias provocaron 848 incidentes en 48 horas, superando los 3.500 casos atendidos en lo que va del año.

El Cuerpo de Bomberos reportó múltiples evacuaciones en la Gran Chacarita y apoyo en el accidente mortal en San Ramón, donde murieron tres personas por un deslizamiento. Por su parte, la Cruz Roja Costarricense movilizó 90 rescatistas y 30 unidades —incluyendo ambulancias y lanchas— para asistir a más de 400 personas. El Ministerio de Seguridad Pública mantiene vigilancia en las comunidades evacuadas y en los albergues habilitados.

Persiste la alerta naranja en todo el país, excepto en el Caribe, donde continúa la alerta amarilla.

LEA MÁS: Inundaciones en Puntarenas: imágenes muestran la magnitud

Rutas cerradas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reportó cierres totales y preventivos en varios puntos, entre ellos:

Ruta 1 (Cambronero, sector El Cristo) , cerrada por un deslizamiento de tierra.

, cerrada por un deslizamiento de tierra. Ruta 606 (vía a Monteverde) , con afectación antes de llegar a Sardinal.

, con afectación antes de llegar a Sardinal. Ruta 2 (La Georgina – San Isidro de El General), afectada por caída de material y árboles.

El director de Emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Juan Carlos Calderón, explicó que se evalúan soluciones definitivas y que los cierres preventivos se mantendrán según la evolución del clima.

“Pedimos precaución, especialmente en las rutas 32 y 2, conocidas por desprendimientos de material”, indicó.

Suspensión de clases

El Ministerio de Educación Pública (MEP) suspendió lecciones en seis circuitos de la Dirección Regional de Puntarenas —que agrupan 40 centros educativos— y uno de la Región de Occidente, con 27 escuelas. Dos centros, la Escuela de Riojalandia y la Augusto Colombari Chicoli, se mantienen habilitados como albergues.

Algunas instituciones iniciaron labores de limpieza este lunes y podrían reanudar clases el martes, si las condiciones lo permiten.

“Dependiendo de las condiciones de hoy, hay unas que pueden reiniciar el curso lectivo mañana”, dijo Mario Salazar, funcionario del MEP. Agregó que comunicarán suspensión o reinicio de lecciones.

Nueva onda tropical

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante el fin de semana se registraron entre 150 y 200 litros de lluvia por metro cuadrado, principalmente entre el sábado y el domingo. Aunque este lunes se espera una leve disminución, las precipitaciones podrían intensificarse de miércoles a fin de semana, especialmente en el Pacífico y el Valle Central.

El IMN también da seguimiento a la onda tropical número 36, que podría convertirse en ciclón, aunque con baja probabilidad de afecte al país.