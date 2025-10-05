Inundaciones en Puntarenas: imágenes muestran la magnitud

Cruzrojistas rescatan a una adulta mayor en un sector inundado en Puntarenas.

Las intensas lluvias han causado severas inundaciones en distintas regiones del país, con especial afectación en Puntarenas. Imágenes difundidas muestran la magnitud de los daños y las labores de rescate que realizan el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja en comunidades como Bellavista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y la Urbanización Josué de Chacarita, todas en este cantón.

Las inundaciones de las últimas horas han azotado especialmente en la provincia de Puntarenas. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

Más de 20 cruzrojistas y seis vehículos de emergencias se encuentran trabajando en la zona, informó la Cruz Roja. Por su parte, Bomberos informó de la movilización de gran cantidad de personal y equipos de la Unidad Operativa de Rescate Acuático, con el objetivo de atender de manera oportuna las incidencias.

Cruzrojistas rescatan a una mujer y un menor de edad en Puntarenas tras las inundaciones. (Cruz Roja/Cortesía)

En las labores también participan el Ministerio de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Emergencias. Según Bomberos, a las personas afectadas al albergue ubicado en la Escuela Riojalandia en Barranca.

Bomberos rescatan personas de las comunidades de Bellavista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y Urbanización Josué de Chacarita, todos en Puntarenas. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

LEA MÁS: CNE declara alerta naranja en mayoría del territorio de Costa Rica

Alerta naranja

Tras las fuertes lluvias e inundaciones, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta naranja en casi todo el territorio de Costa Rica. Solo el Caribe se mantendrá en alerta amarilla.

Cruzrojistas en labores de rescate en Puntarenas. (Cruz Roja/Cortesía)

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, explicó que en las últimas 24 horas se han registrado 213 incidentes relacionados con las lluvias, afectando a 32 cantones del país. Los sitios más afectados son Puntarenas, Quepos, Montes de Oro, Puriscal, Turrubares y San Ramón.

Según el Instituto Meteorológico Nacional, durante este domingo, la Zona de Convergencia Intertropical se posiciona sobre Costa Rica, con una actividad intensa que genera inestabilidad atmosférica. Esta condición se agrava por la entrada de la onda tropical #35, que atravesará el país en horas de la tarde y la noche.

Para esta la tarde y noche, se anticipan aguaceros fuertes y tormenta eléctrica en la Vertiente del Pacífico, Valle Central y Zona Norte.