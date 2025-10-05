Sucesos

CNE declara alerta naranja en mayoría del territorio de Costa Rica

Este domingo ingresará la onda tropical 35

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La CNE declaró alerta naranja en todo el país, salvo para el Caribe que se mantiene en amarilla.
La CNE declaró alerta naranja en todo el país, salvo para el Caribe que se mantiene en amarilla. (Comisión Nacional de Emergencias/Comisión Nacional de Emergencias)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CNEalerta naranjalluviasinundaciones
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.