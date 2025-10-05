CNE declara alerta naranja en mayoría del territorio de Costa Rica

La CNE declaró alerta naranja en todo el país, salvo para el Caribe que se mantiene en amarilla.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta naranja en casi todo el territorio de Costa Rica. Solo el Caribe se mantendrá en alerta amarilla.

La CNE explicó que la decisión se debe a la humedad constante desde el océano Pacífico, la inestabilidad atmosférica generada por la Zona de Convergencia Intertropical sobre nuestro país, la elevada saturación en los suelos y el paso de la onda tropical 35, condiciones propicias para la incidencia por lluvias excesivas.

Bomberos rescatan personas de las comunidades de Bellavista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y Urbanización Josué de Chacarita, todos en Puntarenas. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

La regiones con alerta naranja son: Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Central y Zona Norte.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, explicó que en las últimas 24 horas se han registrado 213 incidentes relacionados con las lluvias, afectando a 32 cantones del país. Los sitios más afectados son Puntarenas, Quepos, Montes de Oro, Puriscal, Turrubares y San Ramón.

Así amaneció la comunidad de Bella Vista, en Barranca de Puntarenas

Según Picado, la mayoría de las inundaciones obedecen al colapso del alcantarillado, así como al desbordamiento de ríos y quebradas. Agregó que los comités municipales de emergencias estás activos.

“Se espera que las lluvias continúen hoy de variable intensidad en el Pacífico costero, Valle Central y montañas de la Zona Norte, con posibles aguaceros fuertes ocasionales. Los acumulados en la tarde y noche del domingo estarían entre 80 – 100 mm. Este patrón inestable y lluvioso se extendería hasta el día de mañana. De acuerdo con el modelo de saturación de los suelos generado por el IMN, existen porcentajes elevados en Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur, Zona Norte y Valle Central, con cuencas arriba de 95%“, explicó la Comisión en un comunicado.

Las recomendaciones de la CNE para la población son las siguientes: