Onda tropical #35 está a horas de ingresar a Costa Rica

Imagen satelital de las 8:30 a. m. (hora local) de este domingo 5 de octubre de 2025 muestra nubosidad densa y áreas de tormenta sobre el Caribe y el Pacífico de Costa Rica, asociadas al paso de la onda tropical #35.

Durante este domingo, la Zona de Convergencia Intertropical se posiciona sobre Costa Rica, con una actividad intensa que genera inestabilidad atmosférica. Esta condición se agrava por la entrada de la onda tropical #35, que atravesará el país en horas de la tarde y la noche.

En la mañana, se prevén lluvias costeras en el Pacífico Norte y sectores del Pacífico Central. Para la tarde y noche, se anticipan aguaceros fuertes y tormenta eléctrica en la Vertiente del Pacífico, Valle Central y Zona Norte.

Lluvias intensas en varias regiones

Durante la tarde del sábado, los valores más altos de lluvia se registraron en:

Volcán Orosi (Pacífico Norte): 107,2 mm, el mayor acumulado del país.

(Pacífico Norte): 107,2 mm, el mayor acumulado del país. Asada Guayabo : 81,0 mm.

: 81,0 mm. San Mateo de Alajuela: 58,8 mm.

En la Zona Norte y Caribe, destacaron:

San Jorge de Los Chiles : 51,8 mm.

: 51,8 mm. Cutris Coopevega : 51,4 mm.

: 51,4 mm. Guápiles: 73,4 mm durante la tarde.

En el Pacífico Central y Sur, se reportaron:

Río Nuevo de Pérez Zeledón (Arunachala) : 67,8 mm.

: 67,8 mm. Parrita : 63,6 mm.

: 63,6 mm. Puerto Jiménez: 36,2 mm.

Riesgo elevado por saturación de suelos

El Instituto Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones actuales pueden generar nuevos incidentes. Se recomienda especial precaución en cantones que ya han sido afectados:

Puntarenas , Esparza , Bagaces , Cañas , y la Península de Nicoya

, , , , y la Quepos , Zona de los Santos , Valle del General , Corredores

, , , Sector de Braulio Carrillo

Los suelos se encuentran saturados en gran parte de la costa del Pacífico, Zona Norte y Zona de Occidente en el Valle Central, lo que aumenta la probabilidad de deslizamientos y desbordamientos de ríos.

Recomendaciones del IMN

El Instituto Meteorológico Nacional instó a la población a tomar precauciones en zonas propensas a inundaciones, debido a la posible saturación de quebradas o sistemas de alcantarillado por la acumulación de agua.

También recomendó extremar cuidados ante la posible presencia de tormenta eléctrica y ráfagas de viento, que en casos aislados podrían alcanzar hasta 80 km/h.

En caso de percibir estas condiciones, aconsejó alejarse de árboles, estructuras eléctricas u objetos que puedan ser arrastrados por el viento y resguardarse en un lugar seguro.

