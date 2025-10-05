Sucesos

Onda tropical #35 está a horas de ingresar a Costa Rica

La combinación de la Zona de Convergencia Intertropical y la onda tropical #35 generará condiciones peligrosas para múltiples regiones

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Imagen satelital de las 8:30 a. m. (hora local) de este domingo 5 de octubre de 2025 muestra nubosidad densa y áreas de tormenta sobre el Caribe y el Pacífico de Costa Rica, asociadas al paso de la onda tropical #35.
Imagen satelital de las 8:30 a. m. (hora local) de este domingo 5 de octubre de 2025 muestra nubosidad densa y áreas de tormenta sobre el Caribe y el Pacífico de Costa Rica, asociadas al paso de la onda tropical #35. (IMN/Imágenes satelitales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.