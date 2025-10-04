Sucesos

Costa Rica bajo amenaza de lluvias fuertes y tormentas eléctricas para este domingo: vea el pronóstico por zonas

Lluvias y tormentas eléctricas predominarán este domingo en varias zonas del país, por el paso de una onda tropical y la zona de convergencia activa

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
02/07/2024 Circunvalación este. La lluvia intensa que cayó este martes, pasado el mediodía, complicó el tránsito al paso por el Parque de la Paz. El aguacero duró poco pero fue suficiente para que las alcantarillas se desbordaran y anegaran por completo las calles. Foto: Rafael Pacheco Granados
Condiciones inestables marcarán el domingo en Costa Rica, con aguaceros y tormentas en el Pacífico, Valle Central y zona norte. Foto: (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.