Costa Rica bajo amenaza de lluvias fuertes y tormentas eléctricas para este domingo: vea el pronóstico por zonas

Condiciones inestables marcarán el domingo en Costa Rica, con aguaceros y tormentas en el Pacífico, Valle Central y zona norte. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 5 de octubre se presentará una marcada inestabilidad atmosférica en el país, debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical, la cual se mostrará muy activa, en combinación con el paso de la onda tropical N.° 35.

Durante la mañana, se anticipan lluvias costeras en sectores del Pacífico norte y el Pacífico central. Sin embargo, será en la tarde y la noche cuando se observarán las condiciones más intensas, especialmente en la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la zona norte, donde se prevén aguaceros fuertes con tormentas eléctricas.

En el Valle Central, la nubosidad incrementará progresivamente. Durante la tarde y la noche se estima la presencia de lluvias y aguaceros, acompañados de tormenta eléctrica. En San José, la temperatura mínima será de 18,3 °C y la máxima de 25,1 °C.

El Pacífico norte mostrará cielos parcialmente nublados con posibilidad de lluvias matutinas en la costa. Por la tarde y noche, se esperan aguaceros intensos. En Puntarenas, la temperatura alcanzará los 33,3 °C, mientras que la mínima será de 24,1 °C.

En el Pacífico central, la mañana se mantendrá parcialmente nublada, con eventuales lluvias costeras. En la tarde y noche, se proyectan aguaceros con tormenta eléctrica. Parrita registrará una mínima de 23 °C y una máxima de 30,1 °C.

El Pacífico sur seguirá un patrón similar, con tiempo seco en la madrugada y la mañana, seguido de un aumento de nubosidad y lluvias intensas por la tarde. En Golfito, la temperatura oscilará entre los 21,3 °C y los 32 °C.

En la región del Caribe norte, se espera estabilidad atmosférica durante la mayor parte del día. Sin embargo, durante la tarde podrían presentarse lluvias aisladas en las montañas. En Guápiles, la temperatura mínima será de 22,4 °C y la máxima de 31 °C.

El Caribe sur experimentará condiciones similares. La nubosidad aumentará ligeramente en horas de la noche. En Sixaola, las temperaturas se ubicarán entre los 23,5 °C y los 30,4 °C.

La Zona norte enfrentará una jornada variable. En la tarde, aumentará la nubosidad y se anticipan lluvias con tormentas, especialmente en sectores montañosos. En Upala, la temperatura mínima será de 21,8 °C y la máxima de 33,6 °C.

El IMN recomendó precaución ante posibles afectaciones por acumulados de lluvia en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se ocultará a las 5:24 p. m.. La fase lunar continuará hacia luna llena.