Estos centros educativos no tendrán clases este 7 de octubre debido a las fuertes lluvias

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció los centros educativos que permanecerán cerrados este martes 7 de octubre debido a las fuertes lluvias causadas por el paso de la onda tropical N.° 35.
La mañana de este lunes, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, comentó que el MEP está trabajando junto a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y los comités municipales de emegencias para determinar la apertura o cierre de escuelas y colegios dependiendo del comportamiento de las lluvias.
Para este lunes, casi 70 instituciones de las direcciones regionales de Occidente y Puntarenas suspendieron lecciones.
Sánchez comentó que los cierres obedecen no solo a inundaciones, sino tamibén a deslizamientos. Agregó que hay centros educativos a los que no es posible que estudiantes y docentes lleguen porque hay vías cerradas y carreteras deterioradas, lo que compromete el traslado de padres de familia.
Estos son los centros educativos que no impartirán clases este martes.
LEA MÁS: ¿MEP cerrará más centros educativos por lluvias? Esto dice el ministro
Centros educativos cerrados este 7 de octubre
Dirección Regional de Occidente
- Escuela Bajo San Antonio
- Escuela Quebradilla
- Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.
- Escuela Balboa
- Escuela Potrerillo
- Escuela Socorro
- Escuela San Francisco
- Escuela La Guaria
- Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell
- Escuela Yadira Gamboa Blanco
- Escuela Ermelinda Mora Carvajal
- Escuela Gabino Araya Blanco
- Escuela Carlos María Jiménez Ortiz
- Escuela La Constancia
- Liceo Rural San Antonio Zapotal
- CTP Piedades del sur
- Liceo Magallanes
- Escuela San Bosco
- Escuela El Carmen
- Escuela Bajo Matamoros
- Escuela Carrera Buena
- Escuela El Salvador
- Escuela Helí Santamaría Navarro
- Escuela La Palma
Dirección Regional de Puntarenas
Circuito 1
- Escuela Riojalandia
- IPEC Escuela Augusto Colombari
Circuito 3
- Escuela San Agustín
- Escuela Orocú
Circuito 5
- Escuela El Chagüite
- Escuela Flora Guevara Barahona
- Escuela Barrio San Luis
- Escuela Fray Casiano de Madrid
- Escuela Veinte de Noviembre
- Jardín de Niños de Fray Casiano
El MEP afirmó que la decisión de cerrar los centros se toma en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, siguiendo los lineamientos de la alerta número 33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varias zonas del país.