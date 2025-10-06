El País

Estos centros educativos no tendrán clases este 7 de octubre debido a las fuertes lluvias

MEP suspendió clases desde este lunes en decenas de escuelas y colegios

Por Fernanda Matarrita Chaves
Los sectores de Bellavista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y Urbanización Josué de Chacarita, todos en Puntarenas, se han visto muy afectados por las lluvias Algunos centros educativos de la Dirección Regional de Puntarenas permanecerán cerrados este 7 de octubre. La decisión del MEP también incluye escuelas y colegios de otros puntos del país. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)







Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

