Estos centros educativos no tendrán clases este 7 de octubre debido a las fuertes lluvias

Los sectores de Bellavista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y Urbanización Josué de Chacarita, todos en Puntarenas, se han visto muy afectados por las lluvias Algunos centros educativos de la Dirección Regional de Puntarenas permanecerán cerrados este 7 de octubre. La decisión del MEP también incluye escuelas y colegios de otros puntos del país.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció los centros educativos que permanecerán cerrados este martes 7 de octubre debido a las fuertes lluvias causadas por el paso de la onda tropical N.° 35.

La mañana de este lunes, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, comentó que el MEP está trabajando junto a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y los comités municipales de emegencias para determinar la apertura o cierre de escuelas y colegios dependiendo del comportamiento de las lluvias.

Para este lunes, casi 70 instituciones de las direcciones regionales de Occidente y Puntarenas suspendieron lecciones.

Sánchez comentó que los cierres obedecen no solo a inundaciones, sino tamibén a deslizamientos. Agregó que hay centros educativos a los que no es posible que estudiantes y docentes lleguen porque hay vías cerradas y carreteras deterioradas, lo que compromete el traslado de padres de familia.

Estos son los centros educativos que no impartirán clases este martes.

LEA MÁS: ¿MEP cerrará más centros educativos por lluvias? Esto dice el ministro

Centros educativos cerrados este 7 de octubre

Dirección Regional de Occidente

Escuela Bajo San Antonio

Escuela Quebradilla

Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.

Escuela Balboa

Escuela Potrerillo

Escuela Socorro

Escuela San Francisco

Escuela La Guaria

Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell

Escuela Yadira Gamboa Blanco

Escuela Ermelinda Mora Carvajal

Escuela Gabino Araya Blanco

Escuela Carlos María Jiménez Ortiz

Escuela La Constancia

Liceo Rural San Antonio Zapotal

CTP Piedades del sur

Liceo Magallanes

Escuela San Bosco

Escuela El Carmen

Escuela Bajo Matamoros

Escuela Carrera Buena

Escuela El Salvador

Escuela Helí Santamaría Navarro

Escuela La Palma

Dirección Regional de Puntarenas

Circuito 1

Escuela Riojalandia

IPEC Escuela Augusto Colombari

Circuito 3

Escuela San Agustín

Escuela Orocú

Circuito 5

Escuela El Chagüite

Escuela Flora Guevara Barahona

Escuela Barrio San Luis

Escuela Fray Casiano de Madrid

Escuela Veinte de Noviembre

Jardín de Niños de Fray Casiano

El MEP afirmó que la decisión de cerrar los centros se toma en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, siguiendo los lineamientos de la alerta número 33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varias zonas del país.