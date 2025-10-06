¿MEP cerrará más centros educativos por lluvias? Esto dice el ministro

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta naranja ante el paso de la onda tropical #35, que traerá fuertes lluvias y tormentas eléctricas a gran parte del país. Debido a los intensos aguaceros, el MEP suspendió las clases en decenas de centros educativos. Foto: Cruz Roja

Decenas de escuelas y colegios permanecen cerradas este 6 de octubre debido a las fuertes lluvias de los últimos días causadas por el paso de la onda tropical N.° 35. Frente a este escenario: ¿planea el MEP cerrar más centros educativos?

Leonardo Sánchez Hernández, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) comentó que entre hoy y mañana estarán monitoreando el comportamiento de las lluvias para tomar decisiones: ya sea abrir centros educativos, mantenerlos cerrados o bien, ordenar el cierre de otras escuelas y colegios.

“Hemos cerrado decenas de centros educativos en las direcciones regionales de Puntarenas y de Occidente. (el cierre o apertura) va a estar en función del monitoreo que tenemos del MEP, Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y las comisiones de emergencia de cada municipalidad. Es un esfuerzo interinstitucional y conjunto que hemos hecho desde el viernes de la semana pasada”, comentó.

Sánchez comentó que los cierres obedecen no solo a inundaciones, sino tamibén a deslizamientos. Agregó que hay centros educativos a los que no es posible que estudiantes y docentes lleguen porque hay vías cerradas y carreteras deterioradas, lo que compromete el traslado de padres de familia.

El MEP comunicará sobre aperturas o eventuales nuevos cierres durante la tarde-noche de este 6 de octubre. Las medidas se tomarán según la actividad lluviosa. Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este lunes se pronostica que continúe lloviendo.

Centros educativos cerrados

Dirección Regional de Puntarenas

Circuito 1

-Escuela Riojalandia

-Escuela Juanito Mora

-CTP Puntarenas

-Escuela Manuel Mora Valverde

-Escuela José Joaquín Mora

-Escuela San Miguelito

-IPEC Escuela Augusto Colombari

-Escuela El Roble

-Escuela Río Barranca

-Escuela Ciudadela Kennedy

-Escuela San Miguel

-Escuela La Guaria

-Liceo Antonio Obando Chan

-Jardín de Niños Riojalandia

-Jardín de Niños El Roble

-Escuela San Joaquín.

Circuito 2

-Escuela Pitahaya

-Escuela el Establo

-Escuela el Palmar.

Circuito 3

-Escuela San Agustín

-Escuela Orocú

-Escuela Arturo García Golcher

-Escuela Nora María Quesada Chavarría.

Circuito 4

-Escuela Ventanas

-CINDEA Pitahaya

Circuito 5

-Escuela El Chagüite

-Escuela Flora Guevara Barahona

-Escuela Barrio San Luis

-Escuela Fray Casiano de Madrid

-Escuela Carrizal

-Escuela Veinte de Noviembre

-Escuela José Ricardo Orlich

-Escuela Delia Urbina de Guevara

-Jardín de Niños de Fray Casiano

-Jardín de Niños de Puntarenas

-Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita

-Liceo José Martí

-Colegio Nocturno José Martí

-Cindea Puntarenas

Circuito 6

-Ningún centro educativo suspende, todos laboran con normalidad.

Circuito 7

-Escuela Peñas Blancas

-Escuelas Mesetas

Dirección Regional de Occidente

Circuito 3

-Escuela Bajo San Antonio

-Escuela Quebradilla

-Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.

-Escuela Balboa

-Escuela Zapotal

-Escuela Potrerillo

-Escuela Socorro

-Escuela San Francisco

-Escuela Santiago

-Escuela La Guaria

-Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell

-Escuela Yadira Gamboa Blanco

-Escuela Ermelinda Mora Carvajal

-Escuela Gabino Araya Blanco

-Escuela Carlos María Jiménez Ortiz

-Escuela La Constancia

-Liceo Rural San Antonio Zapotal

-CTP Piedades del sur

-Liceo Magallanes

-Escuela San Bosco

-Escuela El Carmen

-Escuela Bajo Matamoros

-Escuela Carrera Buena

-Escuela El Salvador

-Escuela Helí Santamaría Navarro

-Escuela La Palma

-Escuela Dr. Carlos Luis Valverde V.

Circuitos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

-Todos los centros educativos estarán habilitados