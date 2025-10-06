¿MEP cerrará más centros educativos por lluvias? Esto dice el ministro

Decenas de escuelas y colegios permanecen cerradas este 6 de octubre debido a las fuertes lluvias de los últimos días causadas por el paso de la onda tropical N.° 35. Frente a este escenario: ¿planea el MEP cerrar más centros educativos?
Leonardo Sánchez Hernández, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) comentó que entre hoy y mañana estarán monitoreando el comportamiento de las lluvias para tomar decisiones: ya sea abrir centros educativos, mantenerlos cerrados o bien, ordenar el cierre de otras escuelas y colegios.
“Hemos cerrado decenas de centros educativos en las direcciones regionales de Puntarenas y de Occidente. (el cierre o apertura) va a estar en función del monitoreo que tenemos del MEP, Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y las comisiones de emergencia de cada municipalidad. Es un esfuerzo interinstitucional y conjunto que hemos hecho desde el viernes de la semana pasada”, comentó.
Sánchez comentó que los cierres obedecen no solo a inundaciones, sino tamibén a deslizamientos. Agregó que hay centros educativos a los que no es posible que estudiantes y docentes lleguen porque hay vías cerradas y carreteras deterioradas, lo que compromete el traslado de padres de familia.
El MEP comunicará sobre aperturas o eventuales nuevos cierres durante la tarde-noche de este 6 de octubre. Las medidas se tomarán según la actividad lluviosa. Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este lunes se pronostica que continúe lloviendo.
Centros educativos cerrados
Dirección Regional de Puntarenas
Circuito 1
-Escuela Riojalandia
-Escuela Juanito Mora
-CTP Puntarenas
-Escuela Manuel Mora Valverde
-Escuela José Joaquín Mora
-Escuela San Miguelito
-IPEC Escuela Augusto Colombari
-Escuela El Roble
-Escuela Río Barranca
-Escuela Ciudadela Kennedy
-Escuela San Miguel
-Escuela La Guaria
-Liceo Antonio Obando Chan
-Jardín de Niños Riojalandia
-Jardín de Niños El Roble
-Escuela San Joaquín.
Circuito 2
-Escuela Pitahaya
-Escuela el Establo
-Escuela el Palmar.
Circuito 3
-Escuela San Agustín
-Escuela Orocú
-Escuela Arturo García Golcher
-Escuela Nora María Quesada Chavarría.
Circuito 4
-Escuela Ventanas
-CINDEA Pitahaya
Circuito 5
-Escuela El Chagüite
-Escuela Flora Guevara Barahona
-Escuela Barrio San Luis
-Escuela Fray Casiano de Madrid
-Escuela Carrizal
-Escuela Veinte de Noviembre
-Escuela José Ricardo Orlich
-Escuela Delia Urbina de Guevara
-Jardín de Niños de Fray Casiano
-Jardín de Niños de Puntarenas
-Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita
-Liceo José Martí
-Colegio Nocturno José Martí
-Cindea Puntarenas
Circuito 6
-Ningún centro educativo suspende, todos laboran con normalidad.
Circuito 7
-Escuela Peñas Blancas
-Escuelas Mesetas
Dirección Regional de Occidente
Circuito 3
-Escuela Bajo San Antonio
-Escuela Quebradilla
-Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.
-Escuela Balboa
-Escuela Zapotal
-Escuela Potrerillo
-Escuela Socorro
-Escuela San Francisco
-Escuela Santiago
-Escuela La Guaria
-Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell
-Escuela Yadira Gamboa Blanco
-Escuela Ermelinda Mora Carvajal
-Escuela Gabino Araya Blanco
-Escuela Carlos María Jiménez Ortiz
-Escuela La Constancia
-Liceo Rural San Antonio Zapotal
-CTP Piedades del sur
-Liceo Magallanes
-Escuela San Bosco
-Escuela El Carmen
-Escuela Bajo Matamoros
-Escuela Carrera Buena
-Escuela El Salvador
-Escuela Helí Santamaría Navarro
-Escuela La Palma
-Escuela Dr. Carlos Luis Valverde V.
Circuitos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
-Todos los centros educativos estarán habilitados